Un estudio muestra que fármacos antidiabéticos disminuyen el riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un reciente estudio desarrollado por investigadores pertenecientes a la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), el Hospital Universitario Doctor Peset, el Instituto de Investigación Sanitaria Incliva y la Universitat de València (UV), desvela los efectos de los fármacos agonistas del receptor GLP1 (AR-GLP1) en la mejora del funcionamiento de los leucocitos (o glóbulos blancos), en la disminución de la inflamación y en la reducción del riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2).

El objetivo del estudio era evaluar los beneficios de los fármacos antidiabéticos AR-GLP1 en pacientes con DM2 respecto a pacientes sin ese tratamiento y sujetos sanos, poniendo el foco en el funcionamiento de los leucocitos, el proceso inflamatorio y el riesgo de aterosclerosis --fundamentalmente por la acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias--, una de las principales enfermedades asociadas a la diabetes.

Sus resultados han sido recientemente publicados en la revista 'Redox Biology' bajo el título 'Effects of GLP-1 receptor agonists on mitochondrial function, inflammatory markers and leukocyte-endothelium interactions in type 2 diabetes', según ha informado el Incliva en un comunicado.

El estudio se ha realizado en 255 pacientes con DM2, procedentes del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Doctor Peset de València, y 175 personas sanas. Para observar los efectos de los AR-GLP1, los pacientes diabéticos fueron divididos en dos grupos según su tratamiento (196 sin fármaco y 59 con fármaco).

A partir de una muestra de sangre se obtuvieron sus leucocitos y se analizó su funcionamiento respecto a la producción de especies reactivas del oxígeno (moléculas generadas en el metabolismo celular y cuyo exceso puede ser dañino para las células) y el consumo de oxígeno por las células. Además, se observaron sus interacciones con las células que forman las paredes arteriales (interacciones leucocito-endotelio, esenciales en el desarrollo de la aterosclerosis) y el grosor de la carótida -un marcador de dicha enfermedad-.

El proyecto de investigación ha sido dirigido por el doctor Víctor Manuel Víctor González, que pertenece al Grupo de Investigación de la función vascular de Incliva (coordinado por el doctor José Mª Vila), al Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Hepáticas y Digestivas (Ciberehd) y al Grupo Mecanismos moleculares subyacentes a la diabesidad, de Fisabio-Hospital Doctor Peset. También han intervenido en este estudio Clara Luna, Eva Solá, Carlos Morillas, Susana Rovira y Milagros Rocha, entre otros investigadores.

RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA DM2

"Con este trabajo pretendemos contribuir al conocimiento de cómo funcionan estos fármacos respecto a la aterosclerosis y el riesgo cardiovascular en la diabetes tipo 2", ha afirmado Clara Luna.

La DM2 es un trastorno metabólico que supone un gran problema para la salud pública, ya que afecta a uno de cada diez adultos y presenta numerosas enfermedades asociadas, como la aterosclerosis. Sus rasgos característicos son la resistencia a insulina, niveles altos de glucosa en sangre, cambios en el metabolismo de grasas y la inflamación crónica.

Está comprobado que los fármacos antidiabéticos AR-GLP1 presentan efectos contra estas alteraciones. Sin embargo, se desconocen los mecanismos moleculares por los que actúan. A nivel celular, la diabetes también genera cambios metabólicos que afectan a la producción de especies reactivas del oxígeno y al consumo de oxígeno por parte de las células.

Estos cambios celulares modifican, entre otros mecanismos, las interacciones leucocito-endotelio implicadas en los primeros pasos en el desarrollo de la aterosclerosis. Asimismo, se produce un aumento en el grosor de la carótida, un rasgo común de la diabetes. La combinación de todas estas alteraciones contribuye a un mayor riesgo cardiovascular en los pacientes con DM2.

En el estudio se observó que los pacientes tratados con AR-GLP1 presentaban menor producción de especies reactivas del oxígeno respecto a los otros grupos y sus leucocitos recuperaban los niveles de consumo de oxígeno normales.

Por otra parte, el tratamiento con AR-GLP1 disminuyó las interacciones leucocito-endotelio y sus moléculas de adhesión asociadas (ICAM-1, VCAM-1) así como los marcadores de inflamación (IL-6, TNFa e IL-12) y el grosor de la carótida en dichos pacientes.

"A los efectos conocidos de estos fármacos, nuestros resultados añaden la mejora del funcionamiento de los glóbulos blancos y la reducción de sus interacciones con la vasculatura", ha añadido el doctor Víctor, jefe del grupo y principal investigador.

En resumen, el estudio demuestra que los fármacos AR-GLP1 ofrecen ventajas en el tratamiento de la DM2 debido a su papel en la mejora del funcionamiento de los leucocitos y la reducción de la inflamación y el riesgo cardiovascular, pudiendo mejorar el control de dicha enfermedad, así como la calidad de vida de los pacientes.