Un estudio muestra que es posible en un mismo procedimiento extraer ovocitos y tratar endometriomas con escleroterapia

César Lizar - INCLIVA

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio conjunto del Instituto de Investigación Sanitaria Incliva del Hospital Clínico Universitario de València, la Universitat de València (UV) y la Fundación Carlos Simón muestra que es posible realizar en un mismo procedimiento la extracción de ovocitos y el tratamiento mediante escleroterapia de los endometriomas (quistes ováricos asociados a la endometriosis) en mujeres que desean preservar su fertilidad.

El objetivo de la investigación era comprobar si ambas actuaciones -la extracción de ovocitos y el tratamiento del quiste mediante escleroterapia- podían realizarse en el mismo acto quirúrgico para reducir la complejidad del tratamiento y preservar "al máximo" el tejido ovárico sano, sin necesidad de que las pacientes se sometieran a dos intervenciones diferentes, según ha informado el Incliva en un comunicado.

El estudio, cuyos resultados se han publicado en 'The Journal of Minimally Invasive Gynecology', ha sido desarrollado por los doctores César Lizán y Raúl Gómez, del Grupo de Investigación en Terapias frente a la Endometriosis y el Cáncer Endometrial de Incliva; y Francisco Raga y Lorenzo Abad, del Grupo de Investigación en Comunicación Materno Fetal y la Unidad Mixta de Medicina Reproductiva de INCLIVA- Fundación Carlos Simón, todos ellos vinculados a la UV. Ha intervenido activamente también la doctora Laura Gregori, de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Clínico Universitario de València y segunda autora del trabajo.

El estudio está asociado a un proyecto de tesis doctoral de Alba Verdú, coautora del artículo y especialista en ginecología. Se ha llevado a cabo con la participación y colaboración de la Unidad de Reproducción Asistida del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Clínico Universitario de València.

La endometriosis es una enfermedad en la que tejido similar al endometrio (la capa de tejido más interna del útero), crece fuera de su localización habitual y causa inflamación y dolor. Se estima que afecta aproximadamente al 10 por ciento de las mujeres en edad reproductiva (alrededor de 1 de cada 10), lo que equivale a unos 190 millones de mujeres en todo el mundo.

Los endometriomas, que son la manifestación más frecuente de la endometriosis, representan uno de los "principales retos" en ginecología porque es necesario encontrar un "equilibrio" entre aliviar los síntomas (dolor pélvico, dolor con las reglas, dolor con las relaciones sexuales, dificultades para gestar...), preservar la fertilidad y evitar tratamientos innecesarios que puedan dañar el ovario.

Por ello, el manejo debe individualizarse según la edad de la paciente, sus síntomas y su deseo reproductivo. El doctor César Lizán ha explicado que tener un endometrioma "puede asociarse a dolor importante o dificultades para ser madre. Tradicionalmente, muchas pacientes debían someterse primero a una cirugía o posponer los tratamientos de reproducción asistida. Nuestro estudio demuestra que es posible extraer los ovocitos para preservarlos y tratar el endometrioma mediante escleroterapia en el mismo procedimiento, para evitar en muchos casos una intervención quirúrgica adicional".

Según Lizán, "aunque serán necesarios estudios más amplios para confirmar los resultados, el nuestro muestra que el abordaje es factible y seguro, reduce mucho el dolor de las pacientes, les permite conservar los ovocitos y consigue una reducción importante del tamaño del endometrioma que se mantiene en la mayoría de los casos durante al menos un año de seguimiento".

Y ha indicado que para las pacientes, "esto puede traducirse en menos procedimientos y menos anestesias; la posibilidad de preservar ovocitos o hacerse tratamientos de reproducción sin retrasos innecesarios; un tratamiento mínimamente invasivo del endometrioma; y un enfoque más cómodo y potencialmente más eficiente".

ESTUDIO PROSPECTIVO

La investigación consistió en un estudio prospectivo de viabilidad realizado en mujeres con endometriomas que iban a someterse a un tratamiento de preservación de la fertilidad. Durante la misma intervención, se llevó a cabo primero la obtención de ovocitos mediante punción ovárica y, a continuación, el tratamiento del endometrioma mediante escleroterapia con etanol, una técnica mínimamente invasiva que reduce o elimina el quiste sin necesidad de extirpar parte del ovario.

Posteriormente, las pacientes fueron seguidas para evaluar la seguridad del procedimiento, la evolución del tamaño de los endometriomas y la aparición de posibles complicaciones. Tras haber finalizado la fase de validación del proceso y la de reclutamiento de pacientes, los investigadores están actualmente explorando cuáles son los mecanismos moleculares asociados a la mejoría clínica observada.

Los resultados del estudio publicados se enmarcan en el ámbito de las líneas de investigación en endometriosis PID2024-163058OB-I00 y CNS2023-145222 financiadas por el Ministerio de Ciencia e Innovación al doctor Raúl Gómez.