Un estudio revela que más de 9.000 personas comparten coche "de forma habitual" para ir a la UA - VECTALIA

ALICANTE, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Vectalia Movilidad de la Universidad de Alicante (UA) ha presentado un estudio que revela que más de 9.000 personas optan por compartir coche "de forma habitual" para acudir al campus de la institución académica en Sant Vicent del Raspeig (Alicante).

Así se ha trasladado este miércoles en una jornada denominada 'La hora del coche compartido', organizada por la Generalitat Valencaina, la Cátedra Vectalia Movilidad y la Cátedra Transporte y Sociedad de la Universitat Politècnica de València (UPV).

La cita ha puesto el foco en el "potencial" del 'carpooling' como "una de las soluciones más eficaces para descongestionar el tráfico y avanzar hacia un modelo más sostenible y seguro", según ha informado Vectalia en un comunicado.

El acto lo ha inaugurado el director general de Transporte y Logística de la Generalitat, Manuel Rios; el vicerrector de Infraestructuras, Seguridad Laboral y Sostenibilidad de la UA, Salvador Ivorra Chorro; el director de la Escuela Politécnica Superior, Josué Nescolarde Selva, y el director de la Cátedra Vectalia Movilidad, Luis Aragonés Pomares.

En la inauguración, Aragonés ha presentado el estudio sobre la movilidad en el campus de Sant Vicent del Raspeig, al que cada día acceden más de 33.000 personas entre estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios, lo que supone la entrada de cerca de 8.200 vehículos en hora punta y unos 20.000 desplazamientos diarios".

El trabajo recoge que "el coche compartido se ha consolidado ya como una alternativa real dentro de la comunidad universitaria" y que su uso se ha convertido "en una práctica cada vez más extendida en el campus".

Aunque Ivorra ha reconocido que su nivel de implantación "todavía" es "bajo, aumenta al principio de los cuatrimestres y luego desciende", por lo que ha abogado por "avanzar" en esta opción "eficiente, cómoda y económica".

En este sentido, el director general de Transportes de la Generalitat ha afirmado que el coche compartido es una solución "inteligente en especial en las áreas despobladas a las que red de transporte pública no alcanza a dar servicio".

OTROS DATOS

El estudio de la Cátedra Vectalia desvela otros datos como la procedencia de los estudiantes matriculados: casi la mitad proviene de la comarca de l'Alacantí (47,4 por ciento), seguida por el Bajo Vinalopó (15,26%) y la Vega Baja (11,32%).

También destacan otras áreas con una "fuerte presencia" de alumnado, como l'Alcoià, el Medio Vinalopó o la Marina Baixa, lo que convierte a la UA en un "nodo central de movilidad a escala provincial".

Para "avanzar" en esta transformación, la Cátedra Vectalia Movilidad ha diseñado un plan de acción estructurado en cuatro fases: un diagnóstico completo de los patrones de movilidad, la definición de una estrategia diferenciada según las comarcas de procedencia del alumnado, el desarrollo de infraestructuras y herramientas tecnológicas que faciliten el coche compartido y, finalmente, un sistema de seguimiento y evaluación continua.

"Este plan busca no solo optimizar los recursos disponibles, sino también garantizar que las medidas adoptadas tengan un impacto real en la seguridad vial, la reducción de la congestión y la sostenibilidad del campus", ha destacado Vectalia.

Rios se ha referido al "esfuerzo" del Consell por fomentar una "movilidad más sostenible y equitativa", como "demuestra la apuesta de la Generalitat por el transporte escolar, con una inversión de 70 millones de euros, algo que "sitúa a la Comunitat Valenciana como la comunidad autónoma que más recursos destina a este ámbito".

MESA REDONDA

La jornada ha concluido con una mesa redonda con diferentes expertos de empresas y universidades que han explicado las ventajas del coche compartido y el 'carlooping'.

El debate, moderado por Armando Ortuño Padilla, profesor titular de Territorio, Transporte y Medio Ambiente de la UA, ha contado con la participación de Begoña Guirao Abad, catedrática de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM); Andrea García Torrijos, cofundadora y jefa de Operaciones de Hoop Carpool; Javier Avendaño María, director comercial de Delcae; Florent Bannwarth, director de BlaBlaCar en España y Portugal, y Juan Carlos Escudero Achiaga, jefe Área de Movilidad del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria (Álava).