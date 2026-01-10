Un estudio de la UPV reproduce con precisión la inundación de la dana mediante simulación hidráulica bidimensional - UPV

VALÈNCIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un trabajo liderado por Francisco Vallés Morán, investigador del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (Iiama) de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha analizado en detalle la inundación provocada por la dana del 29 de octubre de 2024 en l'Horta Sud mediante técnicas avanzadas de modelación hidráulica bidimensional.

El estudio, publicado en Cuadernos de Geografía de la Universitat de València, reproduce con gran precisión la dinámica del evento, la extensión de la inundación y los flujos desbordados que causaron graves daños materiales y humanos, según ha informado el centro universitario en un comunicado.

A partir de información pública y herramientas de acceso libre, la investigación ha permitido reconstruir el comportamiento hidráulico de los sistemas de barrancos Poyo-Torrent y Poçalet-Saleta, incluyendo velocidades extremas del flujo, tiempos de llegada a las poblaciones afectadas y calados que superaron los cuatro metros en algunos puntos urbanos.

"Los resultados muestran la extraordinaria rapidez y violencia del episodio, con velocidades de hasta 8 m/s y tiempos de respuesta inferiores a una hora entre la cabecera y las zonas más densamente pobladas", ha explicado el investigador.

El estudio confirma que la modelación hidráulica reproduce con suficiente fiabilidad la realidad observada durante la dana, tanto en la extensión de la inundación como en los niveles de agua y la evolución temporal del proceso.

Además, pone de manifiesto el papel "determinante" de determinadas infraestructuras de transporte, como la autovía V-31, que generaron efectos de remanso y contribuyeron a agravar la inundación aguas arriba. "Los resultados evidencian también la coherencia entre los flujos desbordados y la geomorfología histórica del territorio, marcada por paleocauces y zonas de acumulación natural del agua, lo que refuerza la robustez del análisis realizado", ha destacado Francisco Vallés.

INNOVACIÓN: UNA HERRAMIENTA PARA LA LOCALIZACIÓN DE DESAPARECIDOS

Uno de los principales elementos innovadores del trabajo es el desarrollo de una herramienta basada en la potencia hidráulica de la corriente como indicador de su capacidad de arrastre. Este enfoque permite identificar las trayectorias de los flujos desbordados más energéticos y, especialmente, las zonas donde dicha energía se disipa, que son las áreas con mayor probabilidad de acumulación de personas u objetos arrastrados por la riada.

"Esta metodología ha sido aplicada durante el episodio de octubre de 2024 y ha resultado de utilidad para los cuerpos de emergencias, facilitando las labores de búsqueda de personas desaparecidas. La herramienta, exportable en formatos georreferenciados de uso directo, representa un avance significativo en la aplicación del conocimiento hidráulico a la gestión de emergencias", ha señalado el profesor Vallés.

Además, los resultados aportan información "valiosa" para la revisión de infraestructuras existentes y para el diseño de estrategias de adaptación frente a eventos "cada vez más frecuentes e intensos en un contexto de cambio climático". Por todo ello, el trabajo demuestra que la ciencia hidráulica aplicada puede desempeñar "un papel clave no solo en la planificación y prevención del riesgo de inundación, sino también en la respuesta operativa durante las emergencias".

"La posibilidad de disponer de simulaciones fiables en tiempo casi real abre nuevas vías para mejorar la toma de decisiones, optimizar la búsqueda de desaparecidos y, potencialmente, salvar vidas humanas en futuros episodios extremos", ha zanjado.