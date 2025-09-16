Un estudio de la UV revela que el lago de l'Albufera recibe hasta 1,5 toneladas de pesticidas al año

Los tres investigadores de la UV que han participado en el estudio - UV

Describe el camino que recorren los pesticidas agrícolas en el parque natural desde su aplicación en los campos de arroz hasta el lago

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de los investigadores del grupo de Limnología del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València (UV) Pablo Amador, Valerio Gherardi y Andreu Rico revela que el lago de l'Albufera recibe hasta 1,5 toneladas de pesticidas al año.

Los autores del este trabajo, en el que también participan Yasser Fuentes-Edfuf (Universidad Instituto de Empresa) y Claudia Martínez-Megías (Tragsatec), han desarrollado un estudio pionero que permite seguir, paso a paso, el camino que recorren los pesticidas agrícolas en el parque natural, desde su aplicación en los campos de arroz hasta su llegada al lago de l'Albufera y al mar Mediterráneo.

Los pesticidas son arrastrados a través del agua de escorrentía y drenaje, y contaminan los ecosistemas acuáticos del parque natural "en pocas horas" tras su aplicación, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Los investigadores han modelizado la dispersión ambiental de ocho pesticidas aplicados durante un periodo de diez años sobre los arrozales del parque natural, bajo condiciones reales de clima, manejo agrícola y circulación del agua. El estudio, publicado en la revista 'Environmental Pollution', integra un modelo hidrológico de alta resolución que simula el manejo agrícola en arrozal con un modelo hidrológico implementado a escala regional.

"Los resultados del estudio muestran que anualmente se aplican unas 35 toneladas de pesticidas en el parque natural de l'Albufera, de las cuales siete son emitidas por los campos de arroz al agua del parque y aproximadamente 1,5 de ellas entran en el lago", ha explicado Pablo Amador.

También se concluye que 0,6 toneladas de pesticidas se emiten por las golas al mar Mediterráneo y que el compuesto más aplicado es el herbicida Bentazona, con 11 toneladas. El cultivo del arroz ocupa aproximadamente 130 km2 de la superficie total del parque (209 km2).

La herramienta utilizada por los investigadores del Institut Cavanilles de la UV permite representar "con precisión" los pulsos de entrada y salida de agua en el sistema de riego tradicional del parque, además de rastrear el transporte de contaminantes en las masas de agua a escala diaria. La resolución alcanzada supera "con creces" la del monitoreo convencional o la de los modelos ambientales publicados hasta la fecha.

Entre otras cuestiones, "el modelo demuestra que los pesticidas utilizados de forma intensiva en el cultivo del arroz son arrastrados a través del agua de escorrentía y drenaje, de forma que contaminan los ecosistemas acuáticos del parque natural en pocas horas después de su aplicación", ha detallado Amador.

ZONAS DE MAYOR RIESGO

Además, los compuestos con mayor riesgo para los organismos acuáticos del parque son los fungicidas Azoxistrobin y Difenoconazol, y el herbicida MCPA. Según ha añadido Andreu Rico, "las zonas con mayor riesgo de exposición se localizan en el sur del lago, donde confluyen aguas de retorno agrícola con altas cargas contaminantes".

El estudio científico también concluye que durante la campaña de cultivo se han detectado mezclas de hasta cinco pesticidas que superan el umbral de riesgo simultáneamente en el lago y que el riesgo máximo se alcanza en el mes de agosto, con niveles que pueden provocar efectos crónicos en hasta el 40% de las especies acuáticas del lago. "Este hecho demuestra que la contaminación va más allá de los arrozales y que afecta a todo el sistema acuático del Parque Natural", ha concluido Andreu Rico.