EU-Podem alerta de "colapso" en el sistema de cita previa del Ayuntamiento de Alicante y pide "reforzar" atención

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante ha alertado este jueves de "colapso" en el "sistema de cita previa" del consistorio "para trámites básicos como el cambio de empadronamiento", por lo que ha pedido "reforzar el servicio de atención".

Así lo han señalado fuentes de la coalición en un comunicado, después de que, según han asegurado, hayan recibido "quejas vecinales por la imposibilidad de obtener cita ni por internet ni por teléfono".

El portavoz municipal de EU-Podem, Manolo Copé, ha afirmado que este no es "un trámite menor", sino "el acceso a un derecho básico". "Sin empadronamiento hay personas que pueden encontrar dificultades para escolarizar a sus hijos, acceder a servicios públicos, regularizar situaciones administrativas o acreditar su residencia en la ciudad", ha añadido.

La coalición ha indicado que, "según las quejas recibidas, la página de cita previa no permite completar la gestión y remite a llamar al 010 o al 900153862", aunque "las personas afectadas aseguran que llaman reiteradamente sin obtener respuesta o sin conseguir cita".

"Nos trasladan que el propio servicio habla de miles de llamadas diarias y que, aun así, pasan los días y las semanas sin solución. Eso es sencillamente inaceptable", ha añadido el portavoz de EU-Podem.

Desde este grupo municipal consideran que "el Ayuntamiento no puede escudarse en un sistema informático que no funciona ni en una atención telefónica saturada".

"La administración tiene la obligación de garantizar que cualquier vecino o vecina pueda realizar un trámite esencial sin quedar atrapado en una especie de laberinto burocrático", ha afirmado Copé.

Así, el portavoz de EU-Podem ha dicho que "esta situación golpea especialmente a las personas con menos recursos, con más dificultades digitales o con situaciones administrativas más frágiles".

"Cuando una administración no funciona, no perjudica por igual a todo el mundo. Quien tiene tiempo, contactos o conocimientos acaba encontrando una salida; quien vive al día se queda bloqueado", ha señalado.

"MEDIDAS URGENTES"

En este contexto, la coalición ha pedido al equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala, del PP, "que adopte medidas urgentes para reforzar el servicio de atención, habilitar más citas, garantizar alternativas presenciales y permitir que determinados trámites de empadronamiento puedan resolverse con certificado digital cuando sea posible".

"Un ayuntamiento serio no puede permitir que para empadronarse en Alicante haya que estar probando de madrugada, llamando durante días o esperando a que el sistema tenga un hueco. Esto no es modernización administrativa, es abandono", ha concluido Copé.