Un 'Eugenio Oneguin' "más universal y sin clichés" exhibe teatralidad en Les Arts de la mano de Laurent Pelly

Eugenio Oneguin - Piotr Ilich Chaikovski Escenas líricas en tres actos. Palau de Les Arts 12 de enero de 2026 Miguel Lorenzo-Mikel ponce - MIGUEL LORENZO-MIKEL PONCE

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts apuesta para su primer estreno operístico del año 2026 por un 'Eugenio Oneguin' con una escenografía "más universal" y alejada de clichés que ensalza la teatralidad de la ópera de Piotr Ilich Chaikovski bajo la dirección musical de Timur Zangiev y la escénica de Laurent Pelly.

La función, que se representará en la Sala Principal del auditorio desde el 20 de enero hasta el 1 de febrero, se ha presentado este viernes en rueda de prensa con la presencia del director artístico de Les Arts, Jesús Iglésias Noriega, y el director de escena y vestuario de la pieza, Laurent Pelly.

Con este proyecto, Pelly vuelve a València después de su producción de 'La Cenerentola', de Rossini, en 2020. Su puesta en escena de 'Eugenio Oneguin' destaca como uno de sus trabajos "más celebrados de los últimos años": un ejercicio de dirección actoral para adentrarse en el romanticismo intimista de la ópera rusa por excelencia.

Basada en la novela homónima de Alexánder Pushkin, el compositor eslavo alcanzó cotas de excepcional lirismo en el retrato de Eugenio Oneguin, arquetipo del antihéroe romántico, un dandi de clase acomodada preso de sus paradojas personales, cuyo rechazo a la joven Tatiana y su posterior arrepentimiento lo condenan a la más absoluta soledad.

El director artístico ha confesado que 'Eugenio Oneguin' es su ópera "preferida" y una obra "muy importante" para él, tanto por la música como por la novela, ya que considera que es "perfecta" porque no tiene "tiempos muertos" y "la tensión dramática es casi permanante": "Para la gente que nunca ha ido a la ópera puede ser una muy buena introducción para conocer este mundo", ha asegurado.

En cuanto a la escenografía, Pelly ha señalado que lo que ha evitado "sobre todo" ha sido "el aspecto folclórico", de modo que, al contrario del resto de producciones que se han hecho de la obra, en esta "no nieva" y los personajes no llevan "pieles" ya que se ha buscado eliminar "todos los clichés" para que la obra sea "lo más teatral y universal posible dando sobre todo prioridad a los personajes y a la interpretación".

PLATAFORMA FLOTANTE

En este sentido, ha apuntado que el espectador entiende que se trata de una obra ubicada en la Rusia de finales del siglo XIX por otras cuestiones que no tienen tanto que ver con el decorado y que se plasma más a través del vestuario y de "las relaciones de los personajes" o "sus diferencias de clase".

"No me interesaba tanto situar al público en la Rusia de aquel momento", ha indicado el director artístico, al tiempo que ha explicado que esta cuestión no la consideraba "necesaria" porque cree que la historia es "suficientemente universal para salir de su contexto histórico".

Por ello, ha explicado que, cuando habló con el encargado de escenografía, Massimo Troncanetti, le insistió en que no quería "un decorado ilustrativo, un decorado representativo ni folclórico de la Rusia de aquella época, sino un espacio que sea teatral, poético, que hable un poco de todo y de nada, que permita que lo que se ponga en relieve sean los personajes y las relaciones entre ellos".

Y, para ello, según ha indicado, crearon "un espacio abstracto" compuesto por una especie de plataforma flotante de madera de 10 por 10 metros que "evoca un poquito al interior de una casa, como si fuera parqué y que además es móvil y tiene una gran variedad de usos en el primero y segundo acto".

Así, Laurent Pelly ha subrayado que la ópera incluye "muchas partes que respetan al pie de la letra la obra de Pushkin, aunque la obra, en general, ha sido intensificada y adaptada" y que la plataforma es "muy mágica" porque "permite crear distancia entre los personajes y, sobre todo, lo que hace es poner de relieve a los personajes que hay sobre ella".

PRIMERA VEZ EN EL PAPEL PROTAGONISTA DE ONEGUIN

Timur Zangiev dirige por primera vez a la Orquestra de la Comunitat Valenciana. El joven director es ya un nombre recurrente para el repertorio ruso en escenarios como La Scala de Milán, la Staatsoper de Viena o el Festival de Salzburgo. Zangiev debutará con este mismo título en el Metropolitan de Nueva York en abril.

Encabeza el reparto Mattia Olivieri, barítono italiano formado en el Centre de Perfeccionament de Les Arts, quien canta por primera vez el papel protagonista.

Le acompaña en el rol de Tatiana la soprano estadounidense Corinne Winters, destacada Jenufa en la producción de Katie Mitchell de 2023. Dmitry Korchak, que ya cantó este título en València en 2011, repite como Lenski. Ksenia Dudnikova (Olga), Giorgi Manoshvili (Príncipe Gremin), Alison Kettlewell (Lárina) y Margarita Nekrasova (Filippievna) completan el reparto.

'Eugenio Oneguin' es una coproducción de La Monnaie/De Munt de Bruselas y la Royal Danish Opera de Copenhague, con escenografía de Massimo Troncanetti, colaboración de vestuario de Jean-Jacques Delmotte, iluminación de Marco Giusti y coreografía de Lionel Hoche.

Con motivo de las representaciones, el centro de artes ha desarrollado una amplia propuesta educativa y familiar en torno a la figura y la obra de Chaikovski: una maratón de 72 horas, del 23 al 25 de enero, que incluirá conciertos, recitales, lecturas dramatizadas y actividades didácticas en colaboración con conservatorios, universidades y centros formativos de la Comunitat Valenciana.

Les Arts estrenará 'Eugenio Oneguin' el 20 de enero. Las restantes funciones tendrán lugar los días 23, 25 y 29 de enero, además del 1 de febrero. Las entradas se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la web de Les Arts.