EUPV concurrirá con Frente Amplio y defiende una candidatura unitaria de la izquierda valenciana sin "imposiciones"

Archivo - Entrevista de Europa Press a la consellera de Transparencia y dirigente de EUPV, Rosa Pérez Garijo - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Unida (EUPV) ha aprobado, en un Consell Polític Nacional extraordinario convocado con carácter de urgencia, su incorporación al Frente Amplio de cara a las elecciones generales del 29N. Además, apuesta por una candidatura unitaria de la izquierda valenciana "basada en el respeto mutuo, la pluralidad y la ausencia de imposiciones hegemónicas" para reforzar la voz valenciana en el Congreso.

En un comunicado, EUPV celebra el "acuerdo" alcanzado en el ámbito estatal en torno a Frente Amplio y manifiesta su voluntad de trabajar para conseguir un entendimiento entre las fuerzas de la izquierda valenciana "que permita articular una candidatura unitaria, valenciana y valencianista, con capacidad de ser determinante en la próxima legislatura".

Según defiende, la unidad de las formaciones de la izquierda transformadora, tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto del Estado, fue fundamental para "frenar el avance de la derecha y la extrema derecha" en las pasadas elecciones generales de 2023.

"Fue gracias a la unión de las diferentes fuerzas de la izquierda transformadora que conseguimos plantar cara a la derecha y a la extrema derecha. Por eso debemos empezar a trabajar de manera conjunta y reeditar el Botànic en 2027, echando de nuevo a la derecha y a la extrema derecha de las instituciones valencianas", manifiesta la coordinadora de EUPV, Rosa Pérez Garijo.

A su juicio, los comicios del 29N representan "una oportunidad decisiva" para reforzar la representación del pueblo valenciano en las instituciones estatales: "La izquierda valenciana tiene un reto histórico: conseguir que la voz de nuestro pueblo y de la clase trabajadora valenciana tenga más fuerza en el Congreso de los diputados".

"Aspiramos --apunta-- a conseguir una financiación justa para el País Valencià, recuperar el derecho civil valenciano, garantizar el acceso a la vivienda y blindar los servicios públicos".

PUNTO DE PARTIDA PARA 2027

EUPV considera que la construcción de "un Frente Amplio en clave valenciana" debe trascender la próxima convocatoria electoral y constituir "el punto de partida de un proyecto para el conjunto del ciclo electoral".

En esta línea, defiende la necesidad de comenzar a trabajar conjuntamente desde ahora para afrontar "con garantías" las elecciones autonómicas y municipales de 2027: "Debemos recuperar las instituciones valencianas para el pueblo valenciano, reeditar el Botànic y poner fin al gobierno de la derecha y la extrema derecha en nuestro país".