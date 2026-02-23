Evalúan la eficacia de un programa online de Educación en Neurociencia del Dolor para embarazadas con dolor lumbar

Investigadores de la CEU - CEU

VALÈNCIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia han liderado "el primer estudio sobre la eficacia de la educación en neurociencia del dolor, combinada con la educación prenatal estándar, para reducir el dolor lumbar en mujeres embarazadas".

Los resultados positivos de este estudio, realizado en colaboración con investigadores de la University of Virginia, la Universidad de Valencia y tres hospitales valencianos, han sido publicados en Pain Medicine, la revista científica de la American Academy of Pain Medicine, la academia americana de medicina del dolor, detalla la institución académica en un comunicado.

Entre los resultados obtenidos, la investigadora del Departamento de Ciencias Biomédicas de la CEU UCH Celia García-Lucas, de cuya tesis doctoral forma parte este estudio, destaca que "demuestran que incorporar la educación en neurociencia del dolor a la formación prenatal estándar no solo puede reducir la intensidad del dolor lumbopélvico relacionado con el embarazo, sino que también ofrece beneficios adicionales en estas mujeres, como la reducción de la kinesiofobia, es decir, el miedo a moverse por temor a sufrir más dolor".

Según explican los autores de este trabajo, el dolor lumbopélvico relacionado con el embarazo es una afección musculoesquelética común en las mujeres embarazadas, que combina dolor lumbar y dolor de la cintura pélvica. La mayor parte de los estudios cifran su prevalencia en torno al 50% de las embarazadas. Además, aproximadamente la mitad continúan presentando síntomas un año después del parto.

El catedrático de Anatomía y Embriología Humana de la CEU UCH, Juan Francisco Lisón, coautor del estudio y codirector de la tesis, afirma: "Hacer ejercicio es recomendable para reducir el dolor lumbar en las embarazadas, pero la kinesiofobia hace necesaria una intervención educativa que ayude a las pacientes a sentirse seguras y con confianza para mantenerse activas y, con ello, a reducir el dolor y también la ansiedad y la evitación del movimiento".

La Educación en Neurociencia del Dolor, método que se centra en explicar los procesos neurobiológicos y neurofisiológicos implicados en el dolor, ha demostrado efectos positivos en pacientes con afecciones musculoesqueléticas, mejorando el movimiento funcional, la evitación por miedo, la intensidad del dolor, la catastrofización del dolor, la discapacidad y la kinesiofobia.

Sin embargo, según explica la profesora titular del Departamento de Fisioterapia de la CEU UCH, Gemma Biviá, también codirectora de la tesis y co-autora del estudio, "hasta ahora no existían investigaciones sobre la efectividad de la educación en Neurociencia del Dolor en mujeres embarazadas con dolor lumbar, por lo que decidimos evaluar la eficacia de su combinación con la educación prenatal estándar, mediante una intervención online".

El ensayo clínico se ha realizado con 211 embarazadas participantes, de los departamentos de Ginecología y Obstetricia de tres hospitales de la Comunidad Valenciana: el Hospital La Plana de Vila-real, el Hospital IMED de Valencia y el Hospital de Sagunto.

Las participantes fueron asignadas aleatoriamente a dos grupos de formación online: uno de educación prenatal estándar y otro grupo que combinó esta formación con educación en neurociencia del dolor. Se analizaron las diferencias entre las participantes en aspectos como la intensidad del dolor lumbar, el grado de discapacidad, la kinesiofobia, la actividad física, la catastrofización del dolor, por la cual aumenta su percepción, y el impacto del dolor en la vida diaria, la ansiedad y la depresión, mediante diversas escalas internacionalmente validadas.

SEGUNDO ESTUDIO

Este mismo equipo investigador ha realizado un segundo estudio, publicado en la revista BMC Pregnancy and Childbirth, del grupo editorial Springer Nature, en el que han detectado que el miedo al momento del parto es significativamente mayor entre las embarazadas con dolor lumbar.

En este análisis sobre el miedo al parto, realizado a través de una encuesta online a más de 400 embarazadas, con y sin dolor lumbar, han analizado también otras variables secundarias, que incluyen ansiedad, depresión, kinesiofobia y catastrofización.

Estos estudios forman parte de la tesis doctoral de la investigadora del Departamento de Ciencias Biomédicas de la CEU UCH Celia García-Lucas, dirigida por los miembros del Departamento de Fisioterapia de la CEU UCH Juan Francisco Lisón y Gemma Biviá.

Junto a ellos, han formado parte del equipo investigador los profesores del Departamento de Fisioterapia de la CEU UCH María Dolores Arguisuelas y Juan José Amer; la profesora del Departamento de Enfermería de la CEU UCH, Lola Serrano; Luis Suso, del Departamento de Terapia Física de la Universidad de Valencia; Esme Chen, investigadora de la Facultad de Medicina de la University of Virginia; la ginecóloga Ana Boldó, del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital La Plana de Vila-real; y Natalia Ibáñez, ginecóloga del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital IMED de Valencia.