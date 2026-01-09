El ex jefe de gabinete de Mazón devolvió a la Generalitat su móvil "reseteado" y con los datos "borrados"

El ex jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, a su llegada a los juzgados de Catarroja, a 12 de diciembre de 2025, en Catarroja, Valencias. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un informe de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Generalitat entregado a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana recoge que el terminal móvil devuelto por José Manuel Cuenca, el ex jefe de gabinete del que fuera 'president' de la Generlaitat Carlos Mazón, había sido "reseteado" antes de la entrega, por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él "han sido borrados".

Como información complementaria a un informe anterior solicitado por el juzgado, la Dirección General traslada a la jueza que Cuenca tenía asignados un Iphone 16 Pro Max, entregado el 24 de junio de 2025; un Iphone 14 Pro, entregado el 2 de marzo de 2024; otro Iphone Pro Max, con fecha de entrega de 9 de agosto de 2023 y un Ipad con la misma fecha. El informe ya está en el juzgado y la jueza ha dado traslado de él a las partes.

El informe detalla que el 7 de enero de 2026 tuvo entrada en la Subdirección General de Telecomunicaciones de la Dirección General un terminal devuelto por Cuenca, a través del Servicio de Asuntos Generales y Patrimonio de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia.

Ese terminal corresponde al de agosto de 2023 y, según señala el informe, "ha sido reseteado" antes de la entrega en la Dirección General, "por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él han sido borrados". En este momento, tiene "la configuración de inicio del fabricante".

La herramienta de monitorización de dispositivos móviles --MDM-Mobile Device Management-- que utiliza este departamento ha detectado que el terminal tuvo instalado WhatsApp, pero no puede determinar en qué momento se desinstaló la aplicación; que hasta el 9 de diciembre pasado el sistema ha detectado que el móvil estaba "activo", aunque no puede determinar su uso y que, a partir de esa fecha, no ha conectado con MDM.

"Esta conexión se realiza de manera automática mientras el terminal tenga conexión a datos, por lo que desde el 10 de diciembre de 2025 este terminal no ha tenido conexión a datos", consta en el informe. Actualmente, el móvil está bajo custodia de la Dirección General y a disposición del juzgado, añade.

La jueza había pedido oficiar a la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana para que dijera si resultaba factible la recuperación de los mensajes de WhatsApp intercambiados el 29 de octubre de 2024 entre Cuenca y el 'expresident' de la Generalitat y, en caso de que fuera posible, que no los eliminara.

En la segunda declaración de Cuenca en el juzgado, que tuvo lugar el 12 de diciembre, el ex jefe de gabinete negó haber dado algún tipo de instrucción a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas de parte del 'expresident' el día de la catastrófica dana y aseguró que los WhatsApp que la investigada había aportado a la causa estaban "descontextualizados".

"A mí nadie me encomendó dar órdenes a nadie y menos a la consellera", declaró Cuenca, al que la jueza le pidió que aportara sus mensajes con Pradas, a lo que él contestó que no podía recuperarlos porque no tenía copia de seguridad en el teléfono.

Insistido por la magistrada sobre este aspecto, el testigo alegó que no iba a aportar su móvil para proteger su intimidad aunque, finalmente, admitió que se preguntara a la Generalitat si se podían recuperar los mensajes con Mazón y, en caso afirmativo, que se le interpelara a él por si daba su consentimiento para recabarlos.

Ante esta declaración y las peticiones de varias acusaciones, la jueza pidió a la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana que informara de la posibilidad de recuperación de los mensajes con el terminal móvil corporativo que tuviera asignado Cuenca el 29O.