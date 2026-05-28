Los exámenes de Selectividad, "blindados" con detectores para localizar dispositivos electrónicos

Los exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) que se desarrollarán la próxima semana en la Comunitat Valenciana estarán "blindados" con detectores para localizar móviles y otros dispositivos electrónicos con el objetivo de "asegurar la eq - GVA

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) que se desarrollarán la próxima semana en la Comunitat Valenciana estarán"blindados" con detectores para localizar móviles y otros dispositivos electrónicos con el objetivo de "asegurar la equidad" y evitar posibles fraudes.

La Comisión Gestora de las Pruebas de Acceso y Preinscripción en el Sistema Universitario Valenciano implementará este año el control tecnológico en la Selectividad a través de detectores de frecuencia y otros medios técnicos que permitirá a los tribunales localizar dispositivos electrónicos no autorizados durante el desarrollo de los exámenes.

Así lo ha expuesto este jueves en la Universitat Politècnica de València la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, durante la presentación de la normativa, que incorpora, por primera vez, medidas específicas de detección tecnológica.

La responsable autonómica de Universidades ha estado acompañada en su comparecencia por el coordinador general de la PAU, José Mas, y por el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT) de la Universitat Politècnica de València, Héctor Esteban.

Durante su intervención, Gómez ha asegurado que la actualización de los criterios responde "a la necesidad de adaptar los controles de estas pruebas a la realidad tecnológica actual". En este sentido, ha subrayado que la intención de la medida, adoptada por la Comisión Gestora de la PAU, no es otra que la de "garantizar la igualdad de condiciones entre todo el estudiantado y preservar la integridad de las pruebas".

Así, la normativa establece que está prohibida tanto la utilización como la tenencia de teléfonos móviles, relojes inteligentes, auriculares, tabletas, ordenadores o gafas con inteligencia artificial, entre otros, durante las pruebas.

Paralelamente, el texto también regula, por primera vez, el procedimiento de actuación cuando se detecte actividad tecnológica no autorizada. Según los nuevos criterios, si un detector identifica una señal asociada a un objeto personal, el tribunal podrá requerir al estudiante que muestre el dispositivo y, si se negara a hacerlo, será acompañado a la sede del tribunal para realizar una nueva comprobación.

En caso de confirmarse la posesión de un dispositivo no autorizado en funcionamiento, el estudiante no podrá continuar el examen y será calificado con un cero.

Por otro lado, si no se pudiera identificar de inmediato a la persona propietaria del objeto detectado, la mochila, bolso o pertenencia donde se encuentre será trasladada a la sede del tribunal para intentar su identificación.

SUPLANTACIÓN IDENTIDAD

También está prohibida la suplantación de la identidad que, en el caso de que se confirme, conllevará la calificación de cero en el conjunto de la PAU. Es por eso por lo que los estudiantes deben de acudir a las instalaciones donde se desarrolle la prueba con treinta minutos de antelación y mostrar un documento oficial de identidad para poder entrar en el aula.

En el supuesto de identificarse utilizando la aplicación miDNi, dicha identificación deberá realizarse antes de entrar en el aula puesto que no se podrá acceder con el dispositivo móvil conectado.