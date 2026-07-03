Una excavación en el yacimiento de ámbar de Utrillas ayudará a descifrar los bosques del cretácico

Nueva excavación - UV

VALÈNCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) participa en una nueva campaña de excavación del 29 de junio al 3 de julio en el yacimiento de San Just, en el término municipal de Utrillas (Teruel), que tiene como objetivo aumentar la colección de piezas de ámbar con organismos fósiles para aportar información nueva sobre los bosques cretácicos.

El grupo de investigación Amberia interviene en esta campaña, tras cinco años desde la última excavación, con la participación de la UV junto al Instituto Geológico y Minero de España, la Universitat de Barcelona y el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford.

El propósito es obtener nuevas piezas de ámbar, algunas de las cuales podrían incluir organismos fósiles con una conservación excepcional, gracias a la cápsula de ámbar que les recubre y protege, y que proporcionaría información clave sobre los ecosistemas del cretácico inferior, detalla la UV.

En este yacimiento, de relevancia científica mundial, se han realizado hallazgos extraordinarios, como una telaraña con presas, una mosca parasitada por un ácaro y plumas de dinosaurio que devoraban larvas de escarabajo. Se han descrito más de 25 nuevas especies de artrópodos a partir de ejemplares del ámbar de San Just, como pseudoescorpiones, mantis religiosas, escarabajos, avispas y mosquitos.

Este ámbar se corresponde con resina producida por árboles de hace unos 105 millones de años que quedó acumulada en una zona lacustre costera junto con restos vegetales.

Aragón cuenta con yacimientos de ámbar de relevancia internacional, lo que lo convierte en un territorio clave para el estudio de la evolución de los insectos en el cretácico y, en general, de la evolución de la vida en la Tierra.

Los yacimientos de ámbar son relativamente abundantes en la península ibérica, principalmente en la zona norte y en la provincia de Teruel. En particular, San Just es uno de los yacimientos de ámbar más importantes a escala mundial.

La excavación está comandada por Alba Sánchez (UV) y Sergio Álvarez (IGME-CSIC) con el permiso de la dirección general de Cultura y Patrimonio Cultural del gobierno de Aragón y financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con fondos Feder.

Las piezas obtenidas se depositarán en el Museo Aragonés de Paleontología (Teruel).