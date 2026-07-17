La exconcejala de Alicante investigada por las VPP alega su "derecho de defensa" para no ir a la comisión municipal

La exconcejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante Rocío Gómez (c), a su llegada a los juzgados el pasado 20 de mayo - EUROPA PRESS

ALICANTE, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exconcejala de Urbanismo por el PP en el Ayuntamiento de Alicante Rocío Gómez, que tiene una vivienda de protección pública (VPP) en el Residencial Les Naus, ha señalado que se acoge a su "derecho de defensa", al estar investigada en la causa judicial por las adjudicaciones de estos pisos, para no comparecer --algo que es voluntario-- el lunes 20 de julio en la comisión municipal constituida tras la polémica surgida con estos inmuebles.

Además, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, el exedil 'popular' Toni Gallego también ha comunicado al consistorio que no irá a esa sesión, a la que igualmente había sido llamado. No obstante, sí se ha reafirmado en las declaraciones que hizo el pasado 2 de julio durante su comparecencia en la comisión de investigación de las VPP en Les Corts Valencianes. Allí, afirmó que Gómez le dijo en el pleno municipal de julio de 2024 que "ella tenía una casa" en Les Naus.

En concreto, Gómez ha aseverado en un escrito de contestación al requerimiento: "Existiendo un procedimiento penal abierto que se encuentra en fase de diligencias previas, por hechos relacionados con la comparecencia citada, me acojo al derecho de defensa que me ampara y no asistiré a la comparecencia indicada".

La exconcejala de Urbanismo declaró como investigada ante la jueza el pasado 20 de mayo y afirmó que no recordaba reuniones con el promotor. También dijo que desconocía si sus suegros estaban empadronados en el residencial y manifestó que se enteró de la existencia de esta promoción por su marido y que ambos se apuntaron a la cooperativa en diciembre de 2021, según fuentes conocedoras.

GALLEGO: "ME REAFIRMO"

Por su parte, Gallego ha remarcado que en su comparecencia en Les Corts Valencianes ya expuso "el único aspecto relevante" que, según ha sostenido, puede "aportar" sobre este asunto. "Formalmente, me reafirmo", ha trasladado al Ayuntamiento.

"La comunicación verbal que recibí por parte de la exconcejala Rocío Gómez en la que me trasladó que ella era propietaria de un piso en la promoción de Les Naus, sobre la que el grupo Compromís había realizado una pregunta que, desde el equipo de gobierno, teníamos que responder en el pleno del Ayuntamiento de Alicante del 25 de julio de 2024 en relación con la clasificación de los futuros propietarios", ha indicado.

SANTOS

En el orden del día de la reunión de la comisión municipal prevista para este lunes --la octava sesión ordinaria-- se habían fijado los horarios de las posibles comparecencias de Gómez --a las 09.30 horas--, Gallego --a las 10.30-- y de los exconcejales de Urbanismo Adrián Santos --a las 11.30--, quien es exedil de Ciudadanos (Cs), y la 'popular' Mari Carmen de España --a las 12.30--.

De España, que es concejala de la legislatura actual por el PP y forma parte del equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala, ya ha declinado dos veces comparecer en este órgano. Además, la Policía Local recientemente ha comunicado que "es imposible" poder notificar la citación a Santos, por lo que, 'a priori', la única incógnita que queda por despejar respecto a los citados para el día 20 es si finalmente irá o no el exedil de Cs.

Esa sesión ordinaria se celebrará antes de que el jueves 24 tenga lugar la reunión extraordinaria a la que está llamado a comparecer Barcala, quien todavía no ha aclarado si lo hará. La oposición municipal reclamó la citación del primer edil, al que exigieron explicaciones tras la comparecencia de Gallego en la comisión de investigación de Les Corts.

Las declaraciones de Gallego llegaron después de que Barcala se remitiera recientemente al pleno extraordinario del 5 de febrero de este 2026, monográfico sobre Les Naus, en el que afirmó que no sabía que Gómez tenía una VPP en el residencial y que tuvo conocimiento de la polémica el 27 de enero. En esa sesión, de hace unos meses, pidió "disculpas" por el caso, que calificó de "escándalo".

En la causa judicial sobre Les Naus han sido citadas a declarar como investigadas 15 personas. Entre ellas, además de Gómez, está investigada la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, quien dimitió como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio después de trascender que dos hijos y un sobrino suyos eran beneficiarios de pisos.

También figuran como investigados funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y de la Conselleria de Vivienda --es el caso del responsable de los visados de las VPP--, así como el promotor, Francisco Ordiñana, de la mercantil Fraorgi, y adjudicatarios de inmuebles.