La exconsellera Salomé Pradas imparte este semestre clases de Derecho Civil en la UJI

CASTELLÓ 17 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La excosellera de Justicia e Interior Salomé Pradas imparte clases de Derecho Civil durante este semestre en la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, según ha confirmado ella misma a Europa Press.

Pradas está investigada en la causa que investiga la gestión de la dana registrada el 29 de octubre de 2024 que arrasó con gran parte de la provincia de Valencia y causó 229 fallecidos.

Según han explicado fuentes de la UJI, la exconsellera ha sido contratada temporalmente como profesora sustituta tras presentarse a una convocatoria ordinaria para la constitución de bolsa de trabajo para profesorado sustituto.

Salomé Pradas es licenciada en Derecho por la Universidad Jaume I de Castellón (promoción 1996-2000). Ha ejercido como abogada y ha sido profesora asociada adscrita al Departamento de Derecho Privado de la Universitat Jaume I de Castellón en el Curso 2008/2009 -Derecho Civil- y en los cursos 2012/2013 y 2013/2014 -Derecho Mercantil-.