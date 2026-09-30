Un exedil de Alicante ratifica ante la jueza de las VPP su comparecencia en Les Corts: "Es lo único que puedo aportar"

Archivo - El exconcejal del PP del Ayuntamiento de Alicante Toni Gallego durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre viviendas de protección pública (VPP) en Les Corts Valencianes - JOSÉ CUÉLLAR / CORTS VALENCIANES - Archivo

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exconcejal de Hacienda y Patrimonio con el PP en el Ayuntamiento de Alicante Toni Gallego ha ratificado este miércoles en su declaración como testigo ante la jueza que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus su comparecencia del pasado 2 de julio en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes. "Es lo único que puedo aportar", ha dicho ante la prensa.

Gallego afirmó en ese órgano del parlamento autonómico que la exedil de Urbanismo con el PP Rocío Gómez le dijo en el pleno municipal de julio de 2024 que "ella tenía una casa ahí". La exconcejala, que dimitió en enero tras conocerse que fue adjudicataria de un piso, es una de las 15 personas investigadas en esta causa.

Así, él señaló que la exedil ahora investigada le pidió "tres o cinco minutos antes" de esa sesión plenaria que él respondiera en su lugar a una pregunta sobre el residencial formulada por Compromís. En ese momento, Gallego acababa de asumir las competencias de Patrimonio que ostentaba Gómez.

A preguntas de los medios de comunicación a la salida de su declaración en los juzgados de Pardo Gimeno, el exconcejal ha dicho que no sabe si el alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, sabía entonces que Gómez resultó beneficiaria de uno de estos inmuebles. Gallego se ha remitido a su declaración en sede judicial y a su comparecencia en Les Corts y ha sentenciado: "Es lo único que puedo aportar en este sentido".

"LIBRO DE PLENOS"

Por su parte, el abogado Eduardo García-Ontiveros, de la acusación popular de Ciudadanos, que solicitó a la jueza la testifical de Gallego, ha explicado que, tras preguntarle sobre si conoce por qué Barcala le asignó Patrimonio, el exedil ha respondido que lo desconoce.

En declaraciones a los medios, el letrado ha aseverado que también le han interrogado por cómo es posible que el primer edil, en el mismo pleno, le diera paso directamente a Gallego "sin ningún tipo de confusión" con Gómez, "sabiendo, como ha explicado", que "una semana antes, en una reunión de los concejales con el alcalde se establecen los turnos de respuesta a las preguntas y esta pregunta de Les Naus" había sido asignada a la exconcejala.

Según el abogado de Ciudadanos, Gallego ha dicho "que la única respuesta que tiene a ello" es que "ya apareciera ese cambio" en "el libro de plenos" que tiene el alcalde, una "especie de guion para seguir" la sesión y "dar paso a unos y a otros".

En este sentido, García-Ontiveros deduce "que el alcalde ya sabía antes de empezar el pleno que el que iba a intervenir" para contestar a la pregunta sobre Les Naus "era el señor Gallego, porque debería estar en el libro de plenos".

El abogado ha añadido que Gallego ha indicado que "este cambio solo lo sabían" Gómez y él y que no comunicó esa modificación ni al jefe de gabinete ni a Barcala esa misma mañana para que se modificara ese libro. "Por lo tanto, ha dejado caer que la persona que notifica ese cambio esa misma mañana o en fechas anteriores es la señora Gómez", ha apuntado el representante de la acusación de Ciudadanos.

García-Ontiveros ha abundado en que el exedil se ha referido a que "minutos antes" del pleno "la señora Gómez le aborda y le dice que, por favor", responda a esa cuestión, "que ella le da un documento, una hoja, y luego también ratifica que efectivamente la jefa de Patrimonio le remite un 'email' con la normativa legal referente al tema de VPP".

"QUEDA GENTE TODAVÍA"

Preguntado por posibles próximos pasos, el abogado ha afirmado que están esperando documentación solicitada por Fiscalía Anticorrupción y ha avanzado que desde la acusación de Ciudadanos van a seguir "indagando" en el procedimiento y que continuarán "llamando a gente a testificar, porque queda gente todavía importante que tiene que venir a declarar".