El exjefe de Bomberos afirma que el 29-O no tuvo conocimiento de la retirada de efectivos del Poyo: "Me enteré después"

Basset a su llegada a los juzgados de Catarroja para testificar por la dana - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

José Miguel Basset, quien fuera inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia del día de la dana, ha afirmado que el día de la dana, el 29 de octubre de 2024, no tuvo conocimiento de la retirada de efectivos que vigilaban el barranco del Poyo: "Me enteré días después".

Basset se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincial de Valencia. En el procedimiento hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

Basset, testigo clave en el procedimiento, debía aclarar hoy dos interrogantes que giran en torno al caso: la retirada de los bomberos que vigilaban el día de la riada el barranco del Poyo; y sus posibles reticencias al envío del Es Alert a la población.

El testigo ha llegado a los juzgados de Catarroja pasadas las 9.15 horas y, preguntado por los periodistas que le esperaban en la puerta por si retrasó el envío de la alerta ese día --según manifestó el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, puso inconvenientes y pidió no "generar alarmismo"--, ha dicho: "Voy a hacer las declaraciones en el juzgado".

Seguidamente, interpelado por si no veía claro el envío del Es Alert, ha contestado: "Estaba claro que había que hacer un envío". Respecto a lo que pasó con los bomberos y a si discutió con Jorge Suárez, ha dicho que "no".

Una vez dentro del juzgado, el testigo, preguntado por el asunto de los bomberos y de su retirada, ha manifestado que no supo esa tarde que habían dejado de vigilar el Poyo: "Me enteré días después por la prensa", ha manifestado.