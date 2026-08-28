Un experto dice que el incendio de El Saler no es "irreparable" pero apunta a la prevención: "Podíamos haberlo evitado"

Un bombero realiza labores de extinción de incendios, a 28 de agosto de 2026, en El Saler - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ingeniero forestal y profesor de la Universitat Politècnica de València (UPV) Eduardo Rojas afirma que el incendio forestal de El Saler, en València, no es "irreparable", aunque tardará unos 20 años en recuperar su estado, apuesta por una gestión "proactiva" de los parques naturales e insiste en la importancia de la prevención porque se podía haber evitado y ahora "ha pasado lo que era previsible".

Así lo señala, en declaraciones a Europa Press, a raíz del fuego que declarado este jueves en el parque natural de El Saler que obligó a desalojar a los vecinos de la pedanía, de la Torre 1 de la Gola de Pujol y de los campings de la zona y que siguen sin poder regresar a sus casas. La superficie provisional de terreno afectado por el fuego ha subido a las 37 hectáreas, con un perímetro de 5,42 kilómetros.

Rojas recalca que el impacto del fuego "nunca es irreparable", aunque "otra cosa es la reiteración excesiva" de los incendios, pero apunta que, si se logra controlar el incendio, afectará solo a un 15 por ciento de un parque natural que tiene 800 hectáreas. "No es que se haya perdido ninguna especie, pero tardará unos 20 años en volver a lo medianamente parecido a lo anterior", asevera. Sobre las labores de extinción, subraya que el propio parque natural cuenta con un retén de bomberos, por lo que "no se puede estar más cerca".

El experto lamenta que en su día se renunciara a una gestión única del parque natural y se optara por continuar la "cogestión" entre varias administraciones (Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento), algo que hace a la Devesa tener una situación "muy peculiar".

En este contexto, Rojas apunta que desde el principio la zona afectada ahora por el incendio ha tenido proyectos urbanísticos "muy potentes", como el de los años 60 que "arrasaba el pinar" para construir hoteles y apartamentos, aunque celebra que "afortunadamente se pudo frenar en el año 79". "Pero ya había cosas y siguen habiendo apartamentos y casas que ya tenían licencia y no se podían tirar para atrás", especifica, por lo que apuesta por "darles protección".

ES UN ERROR QUE NO EXISTA UNA "GESTIÓN ABSOLUTA"

También existe ahora, añade Rojas, "mucho debate" con la reapertura o no del antiguo hotel Sidi Saler. En cualquier caso, ha insistido en que desde el mundo forestal opinan que es "un error" que no exista una "gestión absoluta" del parque natural y ha considerado que una mayor vigilancia policial en la zona "no es la solución", que pasa por mantener el monte "en condiciones".

Sobre el incendio, el ingeniero forestal y profesor de la UPV reflexiona: "Es el escenario que no queríamos tener. No es el final de la Devesa, pero podíamos haberlo evitado. Ahora ha pasado lo que era previsible". En este punto, valora el proyecto impulsado por el Ayuntamiento de instalar cañones de agua, pero lamenta que por razones "burocráticas" se han instalado "apenas unos cuantos".

También cree que en la gestión del parque natural "falta coraje" y critica que durante mucho tiempo se haya apostado por la "nula gestión", que ha conllevado que ahora exista "una cantidad de biomasa brutal, lo que hace complicada la extinción" del fuego.

No obstante, resalta que la "gran ventaja" que tiene la Devesa es que habitualmente no entran con fuerza los vientos de sur y de norte, que complicarían los trabajos y arrasarían la zona, sino que los incendios se suelen declarar con vientos de poniente, que solo quema "un trozo". Como resumen, el experto apuesta por unos parques naturales "para las personas y seguros", por una gestión "proactiva" y, en el caso de València, por "recuperar lo que era una Devesa".