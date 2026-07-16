Expertos advierten que el calor extremo aumenta el riesgo de infartos, arritmias y agrava la insuficiencia cardiaca

Imagen de archivo de una mujer que se protege del sol. - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El calor extremo aumenta el riesgo de infartos, arritmias y agravamiento de la insuficiencia cardiaca durante los meses de verano por lo que debe extremarse la precaución en caso de pacientes polimedicados, ya que fármacos como diuréticos, hipertensivos o betabloqueantes pueden alterar la respuesta del organismo a las altas temperaturas.

Así lo ponen de manifiesto los especialistas de Cardiología del Hospital Vithas Valencia Turia, integrados en el Instituto Cardiovascular Vithas.

Los médicos recuerdan que el calor extremo incrementa de forma significativa la probabilidad de sufrir infartos, arritmias y descompensaciones cardiacas, especialmente en personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Al respecto, el jefe de Cardiología del centro, Alfonso Valle, explica que durante los episodios de calor intenso, "el organismo activa mecanismos para regular la temperatura corporal".

"La vasodilatación, la sudoración y la pérdida de líquidos obligan al corazón a trabajar con mayor intensidad para sostener la presión arterial y el flujo sanguíneo", apunta el facultativo.

Este esfuerzo adicional, que en personas sanas suele pasar desapercibido, puede convertirse en un desafío para quienes padecen insuficiencia cardiaca, cardiopatías estructurales --alteraciones de las válvulas o del músculo cardiaco--, arritmias o antecedentes de eventos coronarios. En estos casos, el calor puede desencadenar síntomas como fatiga, mareo, palpitaciones o sensación de falta de aire.

El calor también aumenta el riesgo de deshidratación, un factor que altera el equilibrio de electrolitos, con pérdida de sodio y potasio- y puede favorecer la aparición de arritmias.

La influencia del calor sobre el sistema cardiovascular no se limita a la actividad en tierra firme. Una proporción relevante de los ahogamientos de adultos no se debe únicamente a la falta de pericia en el agua, sino a causas súbitas de origen médico --síncopes, arritmias o infartos-- ocurridas durante el baño.

"Si un evento cardiaco sucede dentro del agua, como consecuencia de la combinación de temperaturas elevadas, deshidratación y esfuerzo físico al nadar, la pérdida de conciencia o la incapacidad para mantenerse a flote puede derivar en un ahogamiento secundario. Es un fenómeno que vemos cada verano y que subraya la importancia de extremar la precaución en playas y piscinas durante los episodios de calor intenso", señala el doctor Valle.

La vulnerabilidad se acentúa en los pacientes polimedicados, un grupo que requiere especial vigilancia durante los días de altas temperaturas. Los diuréticos favorecen la pérdida de líquidos y electrolitos; los antihipertensivos pueden acentuar la caída de la presión arterial, ya que provocan la vasodilatación por calor, y los betabloqueantes limitan la respuesta del corazón al esfuerzo y pueden atenuar la percepción de los primeros síntomas de alarma.

"Cuando se combinan varios tratamientos, estos efectos pueden amplificarse. Por ello, es fundamental revisar la medicación si se encadenan varios días de temperaturas muy elevadas", destaca Valle, quien recuerda que el ajuste terapéutico siempre debe realizarse bajo supervisión médica y que en ningún caso debe suspenderse un fármaco por iniciativa propia.

RECOMENDACIONES

Los especialistas resaltan que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir el riesgo cardiovascular durante los episodios de calor extremo.

Mantener una hidratación constante, incluso sin sensación de sed; evitar la exposición al sol y la actividad física intensa en las horas centrales del día; permanecer en espacios frescos y ventilados, y vigilar síntomas como mareo, palpitaciones o dificultad respiratoria son medidas esenciales para pacientes y población general.

"El mensaje es sencillo: protegerse del calor es proteger el corazón. En un verano marcado por temperaturas extremas, la vigilancia y el autocuidado son esenciales para evitar complicaciones", concluye el doctor Valle.