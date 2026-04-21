Expertos analizan en la Biblioteca Valenciana las 'escrituras del yo' del exilio tras la Guerra Civil

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VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu acoge las X Jornadas Laberintos, bajo el título 'Las escrituras del yo en el exilio republicano de 1939', un encuentro académico que "profundiza en los testimonios y experiencias vitales de quienes vivieron el exilio tras la Guerra Civil española".

El programa, que se desarrolla los días 21 y 22 de abril, pone el foco en el corpus de las denominadas 'escrituras del yo': autobiografías, diarios, epistolarios y memorias que constituyen un valioso legado documental del exilio republicano. A través de diversas ponencias, especialistas de referencia abordarán estas narrativas desde distintas perspectivas.

La sesión inaugural se ha celebrado en el Monasterio de San Miguel de los Reyes, sede de la Biblioteca Valenciana, y ha contado con la presencia del director general de Cultura, Miquel Nadal.

Durante su intervención, Nadal ha subrayado que "con la celebración, en su décima edición, de las Jornadas Laberintos, la Biblioteca Valenciana refuerza su papel como espacio de acogida y preservación de la memoria plural de la historia y la literatura española del siglo XX", al tiempo que ha destacado la importancia de seguir impulsando iniciativas que recuperen y difundan los testimonios del exilio como parte esencial del patrimonio cultural colectivo.

Posteriormente, el director general de Cultura ha dado paso a la conferencia inaugural 'Autobiografía y exilio: las raíces interiores como anclaje', presentada por Manuel Aznar Soler, y a cargo de Anna Caballé.

Por otro lado, el día 22 de abril este encuentro cambiará de escenario y se trasladará a la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universitat de València, donde continuará el programa académico.

La conferencia de clausura, presentada por Santiago Muñoz Bastide, será impartida por Elena Trapanese bajo el título 'Memoria y escritura del exilio republicano en Roma'.

PARTICIPACIÓN ACADÉMICA

El encuentro reúne a especialistas de diversas universidades españolas e internacionales, entre ellos María Dolores Esteban Cerezo (Universidad Francisco de Vitoria), Alberto Ferrer (Universitat Jaume I), Clara Marías (Universidad de Sevilla), Mar Roda (Universitat de Barcelona), Claudia Simón, Esther Lázaro Sanz y Beatriz Martínez López (Universitat Autònoma de Barcelona), Eva Moreno Lago (Universidad de Sevilla), Michel Otayek (Leibniz Universität Hannover) y Scheherezade Pinilla Cañadas (Universidad Complutense de Madrid).

Las aportaciones presentadas en estas jornadas serán recopiladas y publicadas en la revista Laberintos, publicación de estudios sobre los exilios culturales españoles, editada por la Biblioteca Valenciana.