Expertos analizan en València cómo frenar la islamofobia: "Crece a pasos agigantados mientras se debilita la democracia"

Apuestan por "quitar el miedo" que genera el islam en algunos sectores y por llegar "a las raíces" del problema

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ha acogido este viernes el I Congreso contra la Islamofobia, la primera convocatoria de estas características que se celebra en la Comunitat Valenciana, que ha abordado la necesidad de "visibilizar, actuar y querer" para frenar este "problema" que "crece a pasos agigantados" en toda la Unión Europea al mismo tiempo que "se están debilitando los sistemas democráticos y liberales", situación que deriva en que, en lugar de destinar recursos para hacer frente a este escenario, se centren en luchar contra "una posible radicalización".

De esta manera se ha expresado Boutaina El Hadri, del colectivo Jovesólides, que ha sido la encargada de la inauguración de la jornada que acoge este viernes el Centre del Carme. Se trata de un foro "pionero" organizado por Jovesólides con la colaboración de Casa Marruecos y la financiación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que tiene como objetivo visibilizar la islamofobia como "una de las principales discriminaciones racistas que sufren las personas musulmanas en España".

A lo largo de la jornada, una veintena de ponentes y activistas contra la islamofobia, junto a 180 participantes de toda España, analizan los comportamientos racistas que se dan en distintos ámbitos políticos y sociales, debaten estrategias para combatir los discursos xenófobos y de odio e intercambian experiencias innovadoras para frenar la islamofobia en el país.

Boutaina El Hadri ha incidido en que la discriminación hacia las personas musulmanas se produce "en todos los ámbitos" y ha mencionado el caso del sanitario, el educativo o el judicial, aunque en cualquier caso ha lamentado que este colectivo "sigue siendo invisible". "Y eso no lo decimos nosotras", ha manifestado.

Así, ha apuntado que una de las conclusiones del último informe de la Unión Europea sobre islamofobia es precisamente la invisibilidad de las mujeres, y Francia y Reino Unido son los países donde se registran más delitos contra el islam. En España, en los últimos cinco años, según datos del Ministerio, los delitos de odio "han aumentado un 41 por ciento, de los cuales un 40% son por racismo y xenofobia".

En este sentido, la también gerente de la Asociación Jovesólides ha denunciado que la islamofobia no está tipificada como delito de odio, "por lo que no tenemos datos para visibilizarla", a la vez que ha lamentado que hay "muchas personas que creen que la islamofobia no existe".

"DÓNDE QUEDA LA SORORIDAD"

Ante esta situación, ha mencionado el ejemplo de un joven marroquí que fue asesinado en Murcia el pasado año "tras recibir tres balas por parte de un exmilitar por defender a una camarera de ataques racistas". Una semana después, ha continuado, el colectivo convocó una concentración en la plaza del Ayuntamiento de València de repulsa a este "acto terrorista islamófobo", a la que ha lamentado que "no asistieron más de 20 personas".

Otro caso de islamofobia en el que ha hecho hincapié se produjo el pasado mes de septiembre, cuando un colegio público "denegó que cinco alumnas entraran al centro como cualquier otra niña y puso como condición que se quitaran el pañuelo". Un año antes, ha añadido, sucedió una situación similar en Madrid con dos alumnas y también en otro instituto en este caso de la Comunitat Valenciana.

"Me pregunto dónde está el apoyo social, dónde queda la sororidad. Porque a estas niñas nadie les ha creído, a estas mujeres las hemos dejado solas, han tocado su liberad y no hemos acudido a las calles a reivindicarla", ha cuestionado.

En este punto, ha censurado que justamente una de las personas que tenía previsto participar en la jornada no ha podido asistir puesto que se encuentra en un Centro de Internamiento para extranjeros (CIE) en Cataluña "porque el Gobierno le quiere deportar a Marruecos porque dice que se ha radicalizado".

Por todo ello, ha considerado que resulta "imprescindible" visibilizar la islamofobia, que es "un problema, y no solo para las personas musulmanas", sino también "para toda la sociedad". "Los movimientos antirracistas o el colectivo LGTBI, después de años de lucha, han conseguido que gran parte de la sociedad tengan rechazo a estos problemas, por eso es importante visibilizar la islamofobia", ha argumentado.

"GRAVE PROBLEMA"

El director general de Igualdad en la Diversidad de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, José de Lamo, que ha inaugurado la jornada, ha admitido que existe "un grave problema" con la islamofobia, por lo que ha apostado por "poner --esta cuestión-- en el mapa de las actuaciones públicas" y ha emplazado a "trabajar en ejes en positivo" para "construir una sociedad donde la convivencia interreligiosa sea una realidad".

En su intervención, aunque ha apuntado que no existen "muchos datos" sobre islamofobia en España, ha indicado que, según datos del Observatorio Contra el Racismo, entre las posiciones más desfavorables, "la segunda es la de la comunidad musulmana, y la primera, la gitana". "Además, un 83% de la población encuestada estimaba que la islamofobia es un problema bastante o muy importante", ha agregado.

En esta línea, ha señalado que "sí parece que puede haber concienciación", pero ha recalcado que "evidentemente falta apoyo". "Somos consientes de este problema pero tenemos que saber cómo afrontarlo", ha agregado.

Para ello, ha reivindicado que desde las instituciones se ha de tener clara una "cuestión básica" que es, por ejemplo, la resolución de los casos de acceso al ámbito educativo "independientemente de llevar o no hiyab".

Al respecto, ha puesto en valor la puesta en marcha de la estrategia de igualdad de trato, en la que está "inmersa" la Generalitat, o la estrategia de la red valenciana antirumores. "Nos da herramientas, contenido y, sobre todo, argumentos", ha resaltado.

Finalmente, ha pedido "aunar esfuerzos" entre todos los colectivos implicados para hacer frente a los bulos, a los discursos de odio y a los estereotipos, que llevan a discursos de odio y a actuaciones criminales". "Tenemos herramientas y ganas y lo importante es ayudar a todo el mundo a superar los miedos", ha destacado, y ha incidido en la necesidad de poner el foco en la comunidad musulmana para actuar". "Es más por miedo y por desconocimiento que por un odio real", ha añadido.

"SITUACIÓN LÍQUIDA"

La primera mesa de debate, moderada por Boutina el Hadri, ha llevado como título 'Visibilizar', y ha contado con la participación del profesor universitario Eloy Martín, quien ha abordado la perspectiva histórica y la, a su juicio, "situación líquida" de la islamofobia en España: "Una parte de la sociedad siente el islam como una amenaza, esto significa que no siente miedo ni temor (...), pero no hay que incurrir en generalizar excesivamente, porque podemos hacer que buena parte de los que tienen eso se sientan atacados".

"Habría que preguntarse por qué el islam sigue despertando miedo, qué sectores lo sienten y qué factores", ha reflexionado. En cualquier caso, ha hecho hincapié en la necesidad de abordar el tema para "quitar ese miedo", porque, de lo contrario, "estaríamos amotinando, y eso sí que produce miedo", y ha subrayado que la islamofobia "no es el único pecado" de una sociedad que "no es perfecta". Por todo ello, ha abogado por ver "cuáles son las raíces" del problema.

Por su parte, la investigadora Fátima Tahiri ha centrado su turno en desmontar el pensamiento de que el islam "es opresor contra la mujer". "Cuando hablamos de una mujer musulmana, inmediatamente se nos viene a la imagen una mujer con velo. Eso es islamófobo y reductor de la pluralidad, y es racista y monolítico", ha argumentado, y ha lamentado que a las mujeres musulmanas "no se las ve como mujeres, sino como musulmanas".