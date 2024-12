Expertos del Banco Europeo de Reconstrucción, la ONU y la NASA compartirán ideas para la recuperación de Valencia

VALENCIA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El evento New In Revive Valencia reunirá las ideas de ponentes valencianos, nacionales e internacionales para la reconstrucción tras la catástrofe de la dana de Valencia, con la participación de expertos del Banco Europeo de Reconstrucción, la ONU, la NASA y London School of Economics (LSE).

El encuentro, organizado por Atlas Tecnológico, tendrá lugar el miércoles 18 de diciembre en la sede de la Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València (ADEIT) y cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de València. La alcaldesa, María José Catalá, protagonizará la intervención inaugural, según ha informado la organización en un comunicado.

Entre los ponentes que participarán en el New In Revive Valencia destacan cuatro personalidades de alcance internacional que han participado en la reconstrucción de territorios tras catástrofes naturales. El catedrático Princesa de Asturias y director del Centro Cañada Blanch en The London School of Economics and Political Science (LSE), Andrés Rodríguez-Pose, una de las figuras europeas más relevantes en geografía económica, hablará de su experiencia en la recuperación de la ciudad italiana de L'Aquila tras el terremoto.

Por su parte, el director y fundador de Prepared International, experto de la UNDAC (Evaluación y Coordinación de Desastres) de la ONU y asesor en migraciones a la OTAN, Albrecht Beck, ha actuado como experto en crisis como la de los terremotos de Nepal, la guerra de Gaza y, recientemente, los incendios de Hawai.

Desde su puesto como director de medio ambiente en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el valenciano Adonai Herrera, conoce bien la dinámica de la reconstrucción en muchos países, especialmente del Este de Europa. Igualmente, estará el arquitecto del CaixaForum, Javier Peña Galiano, que vivió de cerca la reinvención de Bilbao tras la desatrosa riada de 1983.

New In Revive Valencia incluirá una sesión llamada 'Big Ideas', en la que diez representantes de la empresa, la sociedad y el sector público expondrán en tres minutos su propuesta para la reconstrucción. Serán el presidente de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València y de RNB;, Vicente Ruiz; la diseñadora Marta de Diego; la directora general de MaxLinear y presidenta de Valencia Silicon Cluster, Mayte Bacete; la directora de innovación de SPB, Eva Giner; y el presidente de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT), Fernando Saludes.

Junto a ellos, trasladarán también sus ideas la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet; el director general de la Fundación Cre100do, Rafael Vaquero; el cofundador y COO de MESBook, Fernando Molinuevo; Àurea Rodríguez, que forma parte del EIT Culture and Creativity CLC South West; Javier G. Recuenco, conferenciante y CSO en*Singular Solving.

El evento ha sido concebido con visión multidisciplinar, para proyectar una visión de futuro sobre la transformación del entorno afectado por la dana. Comenzará con una ponencia de la productora de cine y televisión y fundadora de First Draft, Natacha Kucik, sobre 'El relato de la recuperación'.

El CEO de Gobernanza Industrial, Carlos G. Triviño, Javier Peña Galiano y el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de València, Juan Giner, conversarán sobre el modelo de territorio, para reconstruir "con sentido".

El CSO de MESBook, Diego Sáez de Eguílaz, el CEO de Zeleros Hyperloop, David Pistoni, y la responsable de orquestación de Atlas Tecnológico, Constanza Retamal, hablarán de las tecnologías disponibles para la reconstrucción.

En la mesa de expertos internacionales, junto a Adonai Herrera y Ablrecht Beck se sentará Belén Franch, profesora adjunta en el departamento de Ciencias Geográficas en la Universidad de Maryland e investigadora de la NASA. Tras el Big Ideas, se dará paso al networking, uno de los sellos de identidad de Atlas Tecnológico en sus eventos.