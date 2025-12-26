Exponadal abre sus puertas en Fira Alacant con atracciones, talleres y manualidades para los más pequeños

Exponadal - FIRA ALACANT

ALICANTE, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Exponadal ha abierto oficialmente sus puertas en los pabellones de Fira Alacant, ubicados en Elche (Alicante), para iniciar una nueva edición de este evento navideño dirigido a niños y familias, con una "completa programación" de ocio, diversión y actividades para todas las edades, con atracciones, talleres y manualidades.

La feria podrá visitarse del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero, en horario ininterrumpido de 10.30 a 20,30 horas, y se ofrecerá "una amplia propuesta pensada para aprovechar al máximo las vacaciones escolares", según ha informado la institución ferial en un comunicado.

De este modo, ha continuado, "Exponadal reúne en un mismo espacio talleres, manualidades, atracciones y zonas de juego, con atracciones a las que los niños y niñas pueden subirse de manera ilimitada, además de espectáculos y otras muchas actividades pensadas para el disfrute familiar". Se trata de una experiencia que combina "diversión, creatividad y tiempo de calidad, consolidándose como uno de los planes imprescindibles de la Navidad en Alicante".

Además, el evento cuenta con todas las "comodidades" necesarias para las familias, como una zona picnic cubierta para quienes deseen traer su propia comida, 'foodtrucks', sala de lactancia, aseos y una zona exterior de descanso, "ideal para disfrutar al aire libre si el tiempo acompaña".

Con esta nueva edición, Exponadal se reafirma como un "punto de encuentro" para las familias que buscan "una alternativa de ocio navideño completa, cómoda y adaptada a todas las edades". Asimismo, este año Exponadal cuenta con belén colaborativo, decorado y cedido por la Asociación de Belenistas de Alicante, que también ha participado en el acto de la inauguración de la feria.

Las entradas pueden adquirirse tanto en taquilla como a través de la página web oficial de Fira Alacant, que ha recalcado que "toda la información actualizada sobre horarios y programación puede consultarse en los canales oficiales de Exponadal".