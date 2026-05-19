Las exportaciones de la Comunitat Valenciana crecen un 2,6% en el primer trimestre del año, con 9.733 millones de euros

Archivo - Terminal de contenedores de Valenciaport - APV - Archivo

VALÈNCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de la Comunitat Valenciana han alcanzado en el primer trimestre de 2026 los 9.733,5 millones de euros, un 2,6 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, según el informe mensual de la Dirección Territorial de Comercio de la Comunitat Valenciana.

Las importaciones han sumado 9.758,7 millones, un 4,3% más, de forma que la balanza comercial ha registrado un déficit de 25,2 millones y una tasa de cobertura del 99,7%.

En marzo, las ventas al exterior de la Comunitat se han situado en 3.495,2 millones de euros, un 7,6% más interanual, frente a unas compras de 3.614,7 millones que han crecido un 11,1%, lo que ha dejado un déficit mensual de 119,5 millones y una cobertura del 96,7%.

Por provincias, Valencia ha exportado 1.988,2 millones en marzo (+12%) e importado 2.388,9 millones (+11%), Castellón ha vendido al exterior 822,6 millones (+3,3%) y comprado 686,1 millones (+20,6%) y Alicante ha alcanzado unas exportaciones de 684,4 millones (+1,2%) y unas importaciones de 539,7 millones (+1,6%).

ANÁLISIS SECTORIAL

Por sectores, alimentación, bebidas y tabaco ha vuelto a encabezar las exportaciones valencianas en el primer trimestre, con 2.716,3 millones de euros, el 27,9% del total y un incremento del 0,7% interanual.

El sector del automóvil ha registrado un aumento del 5,6% en las exportaciones, por valor de 979,3 millones de euros. Las ventas de automóviles y motos han alcanzado 789,2 millones, un 7,4% más, mientras que las de componentes del automóvil han descendido un 1,3% hasta 190,1 millones.

Los productos energéticos han acumulado entre enero y marzo exportaciones por 444,5 millones de euros, con un aumento del 6,7% interanual, frente a unas importaciones de 923,1 millones que han avanzado un 7,5%, de forma que el capítulo ha presentado un déficit de 478,6 millones, concentrado en petróleo y derivados.

Los bienes de equipo han registrado la mayor subida de las exportaciones al cerrar el primer trimestre con 1.562,5 millones de euros, un 18,6% más interanual, frente a unas importaciones de 1.946,4 millones que han aumentado un 8%, de forma que el capítulo ha presentado un déficit de 383,9 millones.

En el lado contrario, la mayor caída ha sido la de los bienes de consumo duradero, que han anotado exportaciones por 182,3 millones de euros en el primer trimestre, un 14,6% menos interanual.

Las exportaciones de materias primas han caído un 12,6% y han sumado exportaciones por 249 millones de euros, el 2,6%. Por su parte, las ventas exteriores de semimanufacturas no químicas, muy vinculadas a la industria cerámica y a los materiales de construcción, han descendido un 9,1% y han sido de 1.256,8 millones de euros.

El sector de productos químicos ha alcanzado en el primer trimestre unas exportaciones de 1.359,3 millones de euros, el 14% del total y un crecimiento del 7,4% interanual, frente a unas importaciones de 1.470 millones que han repuntado un 15,4%, de manera que el capítulo ha registrado un déficit de 110,7 millones.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Por áreas geográficas, Europa ha concentrado en el primer trimestre el 73,4% de las exportaciones valencianas, con 7.148,7 millones de euros y un incremento del 5,5% interanual, frente a unas importaciones de 4.974,5 millones que han crecido un 6,2%, de forma que el saldo con el continente ha sido positivo en 2.174,2 millones, ligeramente por encima de los 2.091,7 millones del mismo periodo de 2025.

La Unión Europea ha aglutinado 6.071,8 millones exportados, el 62,4% del total y un avance del 7,8%, frente a unas compras de 4.202,7 millones (+8,3%), lo que ha dejado un superávit de 1.869,1 millones, con un peso destacado de la zona euro, cuyo saldo ha alcanzado 1.907,7 millones. Entre los socios de la zona euro, Francia se ha consolidado como principal cliente de la Comunitat, con exportaciones por 1.324,4 millones de euros en el primer trimestre (+7,3%).

Las exportaciones de la Comunitat Valenciana a América han alcanzado 1.090,1 millones de euros en el primer trimestre, el 11,2% del total y un descenso del 9,6% interanual, mientras que las importaciones desde este continente se han situado en 1.090,4 millones, también con una caída del 9,7%, de forma que el saldo se ha mantenido prácticamente equilibrado, con un ligero déficit de 0,3 millones. Las exportaciones a Estados Unidos han supuesto 611,2 millones de euros y han registrado un descenso del 13%, mientras que América Latina ha registrado 388,1 millones exportados (-3,9%).

Asia se ha confirmado como principal foco del déficit exterior valenciano, con exportaciones por 667,5 millones de euros entre enero y marzo, un 12,2% menos, frente a unas importaciones de 3.015 millones que han crecido un 9,3%, lo que ha generado un saldo negativo de 2.347,6 millones.

China ha recibido 157,8 millones exportados por la Comunitat (-13,4%) y ha suministrado bienes por 1.726,5 millones (+6,8%), de modo que el déficit bilateral ha alcanzado 1.568,7 millones, mientras que otros mercados como India, Japón o Vietnam también han registrado saldos claramente deficitarios para la Comunitat.

Las relaciones con África han aportado exportaciones valencianas por 633,1 millones de euros en el primer trimestre, el 6,5% del total y un aumento del 2,6% interanual, frente a unas importaciones de 641,5 millones que han descendido un 5,6%, de manera que el déficit con el continente se ha reducido a 8,4 millones, muy por debajo de los 62,2 millones de un año antes. Oceanía, por su parte, ha registrado 121,4 millones exportados por la Comunitat, un 156% más.