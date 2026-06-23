Las exportaciones de la Comunitat Valenciana crecen un 9,4% en abril hasta 3.376 millones pero dejan déficit comercial

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VALÈNCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de la Comunitat Valenciana han aumentado en abril un 9,4 %, hasta 3.376 millones de euros, mientras que las importaciones han crecido un 21,2 %, hasta 3.687,1 millones.

Estas cifras han dejado un déficit comercial de 311,1 millones y una tasa de cobertura del 91,6 %, por encima de la media nacional, según el informe mensual de la Dirección Territorial de Comercio.

En el primer cuatrimestre del año, las ventas al exterior de la Comunitat han alcanzado 13.109,5 millones de euros, un 4,2 % más que en el mismo periodo de 2025, frente a unas compras de 13.445,8 millones que han avanzado un 8,4 %, de modo que la balanza comercial ha registrado un déficit de 336,3 millones y una tasa de cobertura del 97,5 %.

Por provincias, en abril Valencia ha exportado 1.893,3 millones de euros, un 11,2 % más, e importado 2.437,4 millones, un 18,3 % más, por lo que ha concentrado un déficit de 544,1 millones de euros.

Castellón ha incrementado sus ventas exteriores un 14,3 %, hasta 859,6 millones, y sus compras un 45,1 %, hasta 717,1 millones, y ha mantenido un superávit de 142,5 millones, mientras que Alicante ha reducido ligeramente sus exportaciones un 1,3 %, hasta 623,1 millones, frente a unas importaciones de 532,6 millones que han crecido un 9,5 %, con un saldo positivo de 90,6 millones.

ANÁLISIS SECTORIAL

Por ramas de actividad, la alimentación ha vuelto a liderar las exportaciones valencianas en abril, con 827,8 millones de euros, el 24,5 % del total, aunque ha registrado un ligero descenso interanual del 2 %. Dentro de este grupo, destacan las frutas, hortalizas y legumbres, con 545,7 millones exportados, el 16,2 % del total y una caída del 2,3 %.

Los productos energéticos han mostrado uno de los mayores incrementos relativos, con exportaciones de 201,8 millones de euros, un 57,7 % más que un año antes, aunque las importaciones han sido muy superiores, con 487 millones y un alza del 106,2 %, lo que ha ampliado el déficit del capítulo hasta 285,2 millones. En este apartado, el petróleo y derivados ha concentrado la mayor parte del comercio, con 191,9 millones exportados, un 56,4 % más, y 425,6 millones importados, un 81,5 % más.

Las semimanufacturas no químicas, muy vinculadas a la actividad cerámica, han alcanzado en abril 467,3 millones de euros en exportaciones, el 13,8 % del total y con una estabilidad prácticamente plana (-0,1 %).

El capítulo de productos químicos ha sumado en abril 486,9 millones de euros en exportaciones, el 14,4 % del total y un crecimiento interanual del 14,1 %.

Los bienes de equipo se han situado como segundo gran bloque exportador en abril, con 545,5 millones de euros, el 16,2 % del total y un incremento interanual del 17,5 %, frente a unas importaciones de 716,3 millones que han crecido un 19 % y han generado un déficit de 170,8 millones.

El sector del automóvil ha registrado exportaciones por 370,6 millones de euros en abril, el 11% del total y un aumento del 28,8 % interanual, mientras que las importaciones han ascendido a 403,6 millones, un 18,9 % más, por lo que el saldo ha sido negativo en 33,1 millones. Las ventas de automóviles y motos han sumado 312,2 millones, con un crecimiento del 36,8%, en tanto que los componentes del automóvil han reducido ligeramente sus exportaciones un 1,8 %.

Los bienes de consumo duradero han anotado en abril 65,6 millones de euros exportados, con un descenso del 7,3 %, frente a unas importaciones de 148,7 millones que han aumentado un 1,7 %, lo que ha ampliado el déficit del capítulo hasta 83,1 millones.

Las manufacturas de consumo han alcanzado 290,2 millones en ventas exteriores, el 8,6% del total y un avance moderado del 1,8 %, frente a 315,7 millones importados que han descendido un 8,9 %, de modo que el saldo negativo se ha reducido a 25,5 millones, con un comportamiento dispar entre textiles, confección y calzado.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Por áreas geográficas, Europa ha concentrado en abril el 71,9 % de las exportaciones de la Comunitat Valenciana, con 2.427,5 millones de euros y un crecimiento del 9,1 %, frente a unas importaciones de 1.751,6 millones que han aumentado un 12,4 %, lo que ha dejado un superávit de 675,9 millones, ligeramente superior al del mismo mes de 2025.

La Unión Europea ha aglutinado 2.077,1 millones exportados, el 61,5 % del total y un aumento del 12,2 %, frente a 1.443,9 millones importados, un 11,5% más, de modo que el saldo positivo con el bloque comunitario se ha situado en 633,2 millones, con la zona euro aportando 1.851,5 millones en ventas y un superávit de 614,1 millones.

Entre los principales socios europeos, Francia se ha consolidado como primer cliente en abril, con 445,7 millones de euros exportados y un crecimiento del 13,5 %, frente a 259,5 millones importados. Alemania ha recibido 383,3 millones en exportaciones valencianas, un 16,3 % más, y ha suministrado 255,8 millones en importaciones.

América ha concentrado el 11,5 % de las exportaciones de la Comunitat en abril, con 389,9 millones de euros y un crecimiento del 4,8 %, frente a 405 millones en importaciones que han aumentado un 42,9 %, lo que ha arrojado un ligero déficit de 15,1 millones. Las exportaciones a Estados Unidos se han concretado en 209,9 millones de euros, un 0,5 % más.

Asia se ha mantenido en abril como principal origen del déficit comercial valenciano, con 218,5 millones de euros exportados, lo que supone un descenso del 7,9 %, frente a unas importaciones que han alcanzado 1.107,5 millones y han crecido un 18,2 %, de forma que el saldo negativo ha ascendido a 889 millones. China ha recibido 69,2 millones en ventas valencianas, un 24,2 % más, pero ha suministrado bienes por 600,5 millones, un 21,8 % más, lo que ha generado un desequilibrio de 531,3 millones.

África ha registrado en abril exportaciones valencianas por 255,8 millones de euros, un 18,2 % más, frente a unas importaciones de 410,2 millones que han crecido un 62,7 %, lo que ha supuesto un déficit de 154,5 millones.

EL CONSELL DESTACA EL COMPORTAMIENTO POSITIVO

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado el comportamiento positivo de las exportaciones de la Comunitat Valenciana, que al igual que en el primer trimestre del año crecen por encima de la media nacional, tanto en el mes de abril, como en el acumulado.

"Desde la Conselleria de Industria mantenemos nuestro apoyo a las empresas que apuestan por la internacionalización con servicios y programas adaptados a las necesidades de las empresas en un escenario complejo y cambiante como el actual", ha indicado Cano.