Las exportaciones de la Comunitat Valenciana suben un 6,1% en julio hasta 3.431 millones, con un déficit de 337 millones

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VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de la Comunitat Valenciana han alcanzado en el mes de julio los 3.431,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,1 % respecto al mismo mes del año anterior, según el 'Informe mensual de Comercio Exterior' elaborado por la Dirección Territorial de Comercio.

Las importaciones se han situado en 3.768,5 millones de euros tras crecer un 11,9 %. Este comportamiento ha dejado un saldo comercial negativo de 337,2 millones de euros en la región, lo que representa un aumento del déficit comercial del 152,0 % en comparación con el mismo mes de 2025. La tasa de cobertura de la Comunitat Valenciana se ha situado en el 91,1 %, por encima de la media nacional.

En el acumulado entre enero y julio de 2026, las ventas al exterior han alcanzado los 23.611,6 millones de euros, un 5,1 % más que en el mismo periodo del año previo, mientras que las importaciones han ascendido a 24.729,2 millones, con un aumento del 11,2 %. Con estos datos, la balanza comercial valenciana arroja un déficit de 1.117,6 millones de euros y una tasa de cobertura del 95,5 % en los siete primeros meses de 2026.

Por provincias, Valencia ha registrado en julio el mayor volumen de ventas exteriores con 1.966,4 millones de euros (+10,5 %), aunque concentra el grueso del déficit autonómico al importar por valor de 2.488,7 millones (+10,2 %), de forma que ha cerrado el mes con un "saldo comercial negativo de 522,3 millones de euros (+9,1 %).

Castellón ha alcanzado en julio unas exportaciones de 787,3 millones de euros (-3,4 %) y unas importaciones de 695,0 millones (+35,3 %), manteniendo un superávit de 92,4 millones, mientras que Alicante ha exportado por valor de 677,6 millones de euros (+5,8 %) e importado 584,8 millones (-2,0 %), dejando un "saldo favorable" de 92,8 millones de euros (+112,5 %).

ANÁLISIS SECTORIAL

Por sectores económicos, el capítulo de alimentación se ha mantenido en julio como el principal sector exportador valenciano con 655,1 millones de euros (el 19,1 % del total), pese a anotar un retroceso del 3,1 %. Dentro de este grupo destacan las frutas, hortalizas y legumbres con 365,4 millones de euros (-0,1 %) y los cítricos con 50,2 millones (-5,4 %).

Los mayores incrementos de las exportaciones se han dado en la energía y la automoción. En el ámbito energético, las ventas al exterior han experimentado fuertes repuntes porcentuales en partidas como carbón y electricidad (+312,6 %) y gas (+163,6 %). En cambio, las importaciones han crecido un 73,2 % y han llegado a 467,8 millones de euros, lo que deja un déficit de 192,8 millones.

Por su parte, el sector del automóvil ha anotado en julio un destacado repunte del 18,4 % en sus exportaciones hasta alcanzar los 442,8 millones de euros, sustentado tanto por las ventas de automóviles y motos (+19,9 %, con 374,9 millones) como por los componentes (+10,9 %, con 67,9 millones).

El sector de bienes de equipo ha registrado una subida del 15,2 % en sus ventas exteriores hasta los 580,0 millones de euros (16,9 % del total).

Por su parte, las semimanufacturas no químicas han alcanzado en julio los 500,0 millones de euros (-0,2 %), con un ligero descenso en los productos cerámicos y similares (-0,1 %, hasta 313,2 millones).

Los productos químicos han aportado en julio 470,2 millones de euros (+1,3 %), apoyados en el crecimiento de medicamentos (+55,1 %) y abonos (+14,1 %). Las manufacturas de consumo, en cambio, han reducido sus ventas un 2,4% hasta los 325,0 millones de euros, arrastradas por los descensos en el calzado (-6,2 %, hasta 103,5 millones) y la confección (-13,1 %, hasta 23,8 millones), manteniendo una clara "tendencia a la baja" en el tramo estival.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

En cuanto al análisis geográfico, Europa vuelve a ser el principal destino de los bienes valencianos al concentrar el 69,4 % del total de exportaciones, con 2.382,6 millones de euros y una subida interanual del 8,5 %. La Unión Europea ha absorbido 2.014,6 millones de las exportaciones regionales (+10,0 %), dejando un superávit de 618,2 millones de euros.

La zona euro ha sumado 1.762,9 millones (+9,3 %), con Francia como principal cliente europeo con 453,9 millones (+17,1 %), seguida de Alemania con 331,5 millones (+5,3 %), Italia con 313,3 millones (+27,8 %) y Portugal con 246,5 millones (+9,7%). Fuera de la UE, las ventas a Reino Unido se han situado en 204,0 millones (-7,7 %). En los siete primeros meses del año, Europa aglutina el 72,0 % del total exportado con 17.008,4 millones (+7,2 %).

Las exportaciones dirigidas a América se han situado en julio en 475,3 millones de euros (+0,5 %), sustentadas en el avance de América del Norte (+13,8 %, hasta 300,8 millones) gracias al comportamiento de Estados Unidos (+11,4 %, con 261,8 millones). Por el contrario, América Latina ha recortado sus compras un 17,2 % hasta los 168,3 millones, acusando "fuertes caídas en mercados" como Argentina (-73,6 %) y Chile (-52,8 %).

Asia ha continuado configurándose como el origen central del déficit exterior valenciano, tras anotar unas exportaciones de 265,5 millones de euros (-3,3 %) frente a unas importaciones que han subido un 20,0 % hasta los 1.258,1 millones, lo que arroja un saldo negativo de 992,6 millones en el mes.

Este desbalance responde al peso de China, país hacia el que la Comunitat ha exportado 59,5 millones de euros (-1,2 %) mientras que ha importado mercancías por valor de "666,4 millones de euros" (+6,0 %). Entre enero y julio, el déficit acumulado con el continente asiático asciende a 6.324,8 millones.

Finalmente, las ventas exteriores hacia África han registrado en julio un aumento del 10,0 %, situándose en 216,3 millones de euros, con subidas en Egipto (+71,6 %) y Argelia (+34,6 %) frente a bajadas en Marruecos (-16,9 %), mientras que Oceanía ha retrocedido un 29,3 % hasta los 42,1 millones de euros, lastrada por el "descenso en los envíos" a Australia (-62,0 %).

"TENDENCIA DINÁMICA"

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha valorado en un comunicado que "se mantiene la tendencia dinámica mostrada por las exportaciones de la Comunitat Valenciana durante 2026, con incrementos superiores a la media nacional que se sitúa en este periodo en un 2,2 %".

La Generalitat ha destacado que las exportaciones de la Comunitat Valenciana han ascendido a 23.611,6 millones de euros en el periodo enero-julio, lo que representa un incremento del 5,1 % con respecto al mismo periodo del año anterior.