Las exportaciones de la Comunitat Valenciana suben un 8,6% en junio, hasta 3.427 millones, pero dejan déficit comercial

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VALÈNCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de la Comunitat Valenciana han alcanzado en junio los 3.427,5 millones de euros, lo que ha supuesto un aumento del 8,6 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, según el Informe mensual de Comercio Exterior elaborado por la Dirección Territorial de Comercio de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, las importaciones han aumentado un 19,6%, hasta situarse en 3.898,5 millones de euros, lo que ha dejado un saldo comercial negativo de 471 millones de euros. La tasa de cobertura de la Comunitat Valenciana se ha situado en junio en el 87,9%, por encima de la media nacional (82,2%).

En el conjunto de España, las ventas al exterior han crecido un 5,3%, alcanzando los 35.545,4 millones de euros, mientras que las compras han aumentado un 15,7%, situándose en 43.231,9 millones de euros, lo que ha arrojado un déficit negativo de 7.686,6 millones de euros. Durante este mes, la Comunitat ha concentrado el 9,6% de las exportaciones españolas y el 8,6% de las importaciones.

Por provincias, Valencia ha concentrado en junio el mayor volumen de ventas al exterior con 2.036,0 millones de euros (+9,6%), aunque las compras por 2.823,3 millones (+26,3%) han arrojado un déficit de 787,4 millones.

Mientras, Castellón ha exportado por valor de 746,7 millones de euros (+6,1%) y ha importado 524,8 millones (+0,6%), registrando un superávit de 221,8 millones, y Alicante ha alcanzado unas exportaciones de 644,8 millones de euros (+8,2%) frente a unas importaciones de 550,3 millones (+9,7%), obteniendo un saldo positivo de 94,5 millones.

MÁS DE 20.000 MILLONES EN EL PRIMER SEMESTRE

En el acumulado de enero a junio de 2026, las exportaciones de la Comunitat Valenciana han alcanzado los 20.180,3 millones de euros, lo que ha representado un avance también del 5,0% en comparación con el mismo periodo del año anterior, frente a unas importaciones de 20.960,7 millones de euros que han crecido un 11,0%.

De esta forma, la balanza comercial ha acumulado un saldo negativo de 780,4 millones de euros y una cobertura del 96,3%, frente al déficit comercial de 32.780,9 millones de euros registrado en el conjunto nacional.

ANÁLISIS SECTORIAL

Por sectores económicos, el capítulo de la alimentación ha liderado las ventas valencianas en junio con 751,6 millones de euros, el 21,9% del total y con un descenso del 2,3% interanual. Dentro de este grupo han destacado las frutas, hortalizas y legumbres, con 453,9 millones de euros (-4,8%), y los cítricos, que han alcanzado 82 millones de euros (-20,0%).

Los productos energéticos han registrado una subida en el mes de junio del 6,4%, hasta alcanzar los 220,4 millones de euros impulsados por el petróleo y derivados (217,0 millones, +6,3%). En el acumulado anual suman 1.210,9 millones de euros (+6,0%).

Por su parte, el sector de bienes de equipo también ha experimentado un fuerte crecimiento del 27,6% en junio, hasta los 641,6 millones de euros (18,7% del total).

El sector del automóvil ha registrado una caída de sus exportaciones del 6,4%, con 405,9 millones de euros (11,8% del total). Las ventas de automóviles y motos han bajado un 6,7%, hasta los 342,1 millones de euros, mientras que los componentes del automóvil han retrocedido un 4,9%, hasta 63,8 millones. En el periodo de enero a junio, el sector ha mantenido un comportamiento positivo con 2.146,6 millones de euros (+1,7%), sustentado por el crecimiento acumulado del 3,2% en automóviles y motos.

Por su parte, el capítulo de productos químicos ha alcanzado en junio los 482,7 millones de euros en ventas al exterior (+13,7%), el 14,1% del total. Destaca el repunte en abonos (+59,5%).

Las semimanufacturas no químicas han sumado 488,8 millones de euros en mayo (+3,1%). En los seis primeros meses, la cerámica ha acumulado 2.679,0 millones de euros en ventas exteriores (-5,4%).

Finalmente, las manufacturas de consumo han aumentado un 3,9% en junio, hasta 273,1 millones de euros, con descensos en juguete (-6,6%, 17,7 millones), mientras que los bienes de consumo duradero han descendido un 12%, situándose en 68,5 millones de euros.

ANÁLISIS GEOGRÁFICO

En cuanto a la distribución geográfica, Europa ha concentrado en mayo el 71,1% de las ventas exteriores regionales, con 2.438,3 millones de euros y un crecimiento del 9,5% interanual.

La Unión Europea ha aglutinado 2.074,5 millones de euros (+11,8%) con un saldo positivo de 543,3 millones, mientras que las ventas a la Zona Euro han avanzado un 9,3%, alcanzando 1.784,6 millones de euros. En el acumulado de enero a junio, el continente europeo ha concentrado el 72,5% de las exportaciones, sumando 14.625,7 millones de euros (+7,0%).

Entre los principales clientes europeos en junio, Francia se ha situado en la primera posición con 437,7 millones de euros exportados (+6,6%), seguida de Alemania, con 413,7 millones y un avance del 15,1%. Fuera de la UE, las ventas dirigidas a Reino Unido han descendido un 17,2% en junio, con 180,7 millones de euros, y han acumulado en los cinco primeros meses del año 1.225,8 millones de euros (-7,1%).

Por su parte, las exportaciones con destino a América han caído en junio un 5,9%, situándose en 406,2 millones de euros, afectadas por el descenso del 10,7% en América del Norte (247,2 millones), donde las ventas a Estados Unidos han descendido un 24,6% hasta los 197,0 millones de euros.

Asia se ha vuelto a configurar como el principal origen de déficit exterior valenciano, con unas exportaciones de 246,3 millones de euros en junio (+9,1%) frente a unas importaciones de 1.523,9 millones (+46,9%), dejando un saldo negativo de 1.277,5 millones.

La mayor parte de este desfase se ha concentrado en China, con unas compras por 1.049,2 millones (+63,7%) frente a 66,6 millones exportados (+24,7%). Entre enero y junio, el déficit comercial asiático ha alcanzado los 5.332,3 millones de euros, reflejando la alta dependencia de suministros industriales.

Las ventas a África han aumentado un 6,6% en junio, situándose en 228,6 millones de euros, con avances significativos en mercados como Marruecos (79,6 millones, +14,7%) y Argelia (42,7 millones, +17,5%), acumulando en los seis primeros meses 1.400,7 millones (+5,5%).

Asimismo, las exportaciones dirigidas a Oceanía se han disparado un 86,3% hasta los 47,7 millones de euros, debido principalmente al dinamismo del mercado de Australia (45,3 millones, +95,3%), acumulando de enero a junio un total de 270,4 millones (+175,6%).

"TENDENCIA DINÁMICA"

Tras conocer estos datos, la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, en un comunicado, ha destacado "la tendencia dinámica de las exportaciones de la Comunitat Valenciana en este primer semestre, con incrementos mensuales superiores a la media nacional".

"En el mes de junio, el crecimiento de las exportaciones de la Comunitat Valenciana se ha situado en un 8,6% con respecto al mismo mes del año anterior frente al 5,3% de la media española, lo que sitúa el ascenso en el periodo enero-junio tres puntos por encima de la media nacional situada en un 2%", ha resaltado.

En esta línea, ha puesto en valor que las empresas "mantienen su apuesta por los mercados exteriores" y ha subrayado que uno de los objetivos en este ámbito es "facilitar la salida al exterior de nuestras empresas con apoyos adaptados a sus necesidades en un escenario muy complejo".