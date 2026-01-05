Las exportaciones e importaciones valencianas a Venezuela aumentaron un 22,1% y un 17,3% entre enero y octubre de 2025

Archivo - Dos personas caminan delante de una bandera venezolana - Jimmy Villalta - Archivo

Las exportaciones de la Comunitat Valenciana a Venezuela registraron un incremento del 22,1% entre enero y octubre de 2025, mientras las importaciones a este país desde la Comunitat aumentaron un 17,3% durante este periodo. Estas cifras contrastan con las exportaciones e importaciones realizadas por el conjunto de España a Venezuela en los primeros nueve meses del año pasado, que bajaron un 26,8% y un 72%, respectivamente.

Así lo recoge un informe de Cámara Valencia con datos de la Secretaria de Estado de Comercio. Venezuela afronta una situación política convulsa tras la detención del hasta ahora presidente Nicolás Maduro por parte del gobierno estadounidense de Donald Trump.

Venezuela es el séptimo mercado cliente en Sudamérica y el decimosegundo proveedor en Sudamérica para la Comunitat Valenciana. Las exportaciones valencianas a Venezuela se centran en habitat, alimentación y productos químicos.

En cifras, las exportaciones de España a Venezuela supusieron 149.833.000 euros entre enero y octubre de 2025, con un descenso del 26,8% respecto al mismo periodo del año anterior. En cambio, las exportaciones de la Comunitat a este país aumentaron un 22,1% en los primeros nueve meses de 2025 en comparación a enero-octubre de 2024, hasta un total de 28.565.000 euros. Las exportaciones desde Valencia subieron un 6,1% hasta 9.194.000 euros.

En cuanto a las importaciones a Venezuela, las realizadas por el conjunto de España entre enero y octubre de 2025 representaron un valor de 347.224.000 euros, con una bajada del 72% en comparación al mismo periodo del año anterior. Las realizadas por la Comunitat aumentaron un 17,3% en estos mes hasta un total de 1.587.000 euros. También subieron desde Valencia, en este caso un 11,8% hasta 1.450.000 euros.

Según los datos de Cámara Valencia, España contaba en 2024 con un total de 2.583 empresas exportadoras y 1.593 importadoras a Venezuela, de las que 446 y 41 son valencianas, respectivamente. De ellas, un total de 90 compañías de la Comunitat exportan regularmente a suelo venezolano.

BALDOSAS, MAQUINARÍA Y COLORANTES, PRINCIPALES VENTAS

Las baldosas cerámicas lideran la lista de productos exportados por la Comunitat Valenciana, por un valor de 9.263.000 euros y con una subida del 23,7% entre 2023 y 2024. Les siguen los artículos de grifería, máquinas y motores (2.373.000 euros y una bajada del 46,9%) y las materias colorantes (1.948.000 euros y una subida de 61,1%).

Por su parte, los productos más importados por la Comunitat a Venezuela son pescados y moluscos (821.000 euros, +151%), productos de panadería (290.000 euros, -0,2%) y preparaciones de cacao (197.000 euros, +23,2%).

El informe de Cámara Valencia indica que hay un total de 108 empresas españolas implantadas actualmente en Venezuela, de las que tres son de la Comunitat Valenciana. La inversión de Venezuela en España ascendió a 5.885.000 euros entre enero y septiembre de 2025.

SECTORES DE OPORTUNIDAD EN VENEZUELA

Según la organización empresarial, uno de los sectores de oportunidad en Venezuela es el agroalimentario, un "niño de oportunidad" para la transformación de cacao, café o maíz junto a una demanda al alza de abonos y fertilizantes, así como el de las infraestructuras y aguas, ya que las empresas valencianas de construcción pueden acceder a inversión de la modernización de las infraestructuras de transporte.

También hay oportunidad de inversión en los servicios digitales de Venezuela, con elevado potencial de desarrollo por el creciente uso de soluciones digitales y pagos electrónicos, y en el turismo y el hábitat ante la riqueza natural del país como una oportunidad de inversión a medio y largo plazo en la medida en que se estabilice la situación política del país. "La seguridad supone también un reto a conseguir para atraer turistas", indica el informe.