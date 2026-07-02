Una exposición recorre el mejor diseño valenciano con los 76 trabajos reconocidos en los Premios ADCV 2026

Cartel de la exposición - ADCV

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Professionals del Disseny de la Comunitat Valenciana (ADCV) inaugurará el próximo martes 7 de julio, a las 19.00 horas, la exposición Premios ADCV 2026, una muestra que reúne los proyectos reconocidos en la octava edición de los galardones al 'mejor diseño' de la Comunitat Valenciana. La muestra se podrá visitar gratuitamente hasta el 31 de agosto en el edificio de Las Naves de Valencia Innovation Capital.

La selección expositiva --de 76 trabajos-- ofrece una panorámica del momento que vive el diseño de la Comunitat Valenciana, con un recorrido por las diferentes disciplinas: diseño gráfico y digital, diseño de producto, de espacios y otras áreas del diseño, según explica la asociación en un comunciado.

Comisariada por el equipo creativo formado por Tapas Duras y Ana García Segura, propone una lectura del diseño contemporáneo del territorio a partir del concepto 'El diseño como resistencia', hilo conductor de los Premios ADCV 2026.

Desde esta perspectiva, "trasciende la exhibición de proyectos para invitar a reflexionar sobre el papel del diseño como práctica comprometida con el pensamiento crítico, la cultura, la sostenibilidad y la búsqueda de soluciones con impacto positivo en la sociedad".

Las creativas responsables del diseño expositivo explican que su propuesta "permite establecer conexiones entre proyectos aparentemente muy distintos y descubrir que comparten una misma actitud ante el diseño". "La resistencia de la que hablan los premios no es oposición, sino la voluntad de mantener la mirada crítica, consciente y comprometida ante la complejidad del presente", añaden.

En esta línea, el presidente de la ADCV, Ramón Arnau, subraya que la muestra "nos invita a detenernos y comprender mejor el valor que el diseño aporta a nuestra vida cotidiana". "Queremos que cualquier persona pueda recorrer esta muestra y salir con una idea más amplia de lo que hoy significa diseñar y del papel que el diseño desempeña en nuestra sociedad", agrega.

La exposición reúne los 76 trabajos de diseño reconocidos en los Premios ADCV 2026, así como un recorrido por la labor y proyectos de los tres Premios Honoríficos ADCV 2026, otorgados al diseñador Nacho Lavernia, en la categoría de 'Trayectoria profesional', a la empresa Viccarbe, en 'Innovación', y a Recreo Valencia Art Book Fair, en 'Entidades'.

En las diferentes categorías de diseño se han concedido en esta edición 31 premios 'Oro', de los cuales 15 correspondieron a diseño gráfico y digital; once, a diseño de producto; cuatro, a espacios, y uno, a otras áreas del diseño.

Asimismo, se otorgaron 28 premios 'Plata', 17 en gráfico y digital; siete, en producto; tres, en espacios, y uno, en otras áreas, y 17 'Premios Impacto Positivo', que reconocen aquellos proyectos que destacan por su contribución social, cultural, económica o medioambiental (nueve de ellos corresponden a diseño gráfico y digital, cuatro, a producto, uno, a espacios y tres, a otras áreas del diseño).