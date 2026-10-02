La exposición de los tesoros de Colombia supera las 46.600 visitas en sus tres primeros meses en el MARQ

Exposición 'El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia' en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición temporal internacional 'El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia', que acoge el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) en colaboración con el Museo del Oro del Banco de la República de Colombia y la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, ha recibido la visita de más de 46.600 personas desde que se inauguró el pasado 29 de junio.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 2 de mayo de 2027, ofrece al visitante la posibilidad de contemplar 291 objetos arqueológicos, de los que 157 son de oro precolombino, y creaciones de comunidades indígenas actuales.

Además, el próximo viernes 9 de octubre se celebrará una jornada de puertas abiertas de 10.00 a 14.00 horas para visitar gratuitamente la exposición, ha informado la Diputación de Alicante en un comunicado.

'El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia' presenta piezas que se exponen por primera vez en España. De esta selección, destacan las máscaras, pendientes y pectorales, así como "los seres híbridos" como los famosos humanos-murciélago o "los chamanes en vuelo", ha agregado.

"Son unos objetos únicos y excepcionales tanto por su diseño y maestría técnica como por el importante papel que cumplieron para asegurar la preservación del mundo", han apuntado desde la institución provincial.

Comisariada por especialistas colombianos en arqueología y antropología, como son Marcela García Sierra, María Alicia Uribe y Luis Cayón, junto al arqueólogo español Marcos Martinón-Torres, catedrático de la Universidad de Cambridge, la propuesta destaca por su "cuidada ambientación y contenidos".

Según la Diputación, "el diseño ha logrado crear un espacio inmersivo, al evocar diversos ambientes y conceptos del mundo indígena a partir de la arquitectura, museografía, vídeos, música, sonidos e incluso olores basados en investigaciones recientes".

La oferta de visitas guiadas programadas por la Fundación CV MARQ incluye el recorrido en inglés, francés, valenciano y castellano, así como pases animados y teatralizados.

CICLO DE CONFERENCIAS

Además, enmarcado en esta muestra internacional, también se ha organizado un ciclo de conferencias el próximo 19 de octubre en el Salón de Actos del MARQ, dirigido por el profesor Martinón-Torres, quien lidera con el Museo del Oro un proyecto de investigación sobre tecnología y cooperación en las sociedades prehispánicas de Colombia.