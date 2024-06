El exsenador Mulet pide al juez archivar la causa al hombre que le amenazó de muerte tras recibir una disculpa pública

"Tú eres el hijo de puta que quiere poner una bomba en el Valle de los Caídos... mira todos los días debajo de tu coche", llegó a decir

El exsenador de Compromís Carles Mulet ha solicitado al juzgado que archive las actuaciones abiertas por los insultos y amenazas de muerte que recibió en redes sociales después de que la persona que lanzó dichos improperios se haya disculpado públicamente.

En enero de 2023, el entonces senador celebró la retirada de la Cruz del parque Ribalta de Castelló de la Plana, en cumplimiento de la Ley de memoria histórica, y dijo en un mensaje en redes "Ahora, a por la del Valle de los Caídos; esa, con dinamita".

Poco después, Mulet recibió amenazas e insultos: "Tú eres el hijo de puta que quiere poner una bomba en el Valle de los Caídos... Pues una cosa te voy a decir: mira todos los días debajo de tu coche por si la tienes tú o la zorra de tu mujer. Sabemos donde vives, así que no provoques si no quieres estar en un ataul o ir de entierro" (sic).

El senador puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, que identificó rápidamente al autor. Ahora, tal y como explica este miércoles el propio Mulet, ha decidido, junto a su abogada, la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra, pedir el sobreseimiento de la causa, ya que ha recibido una disculpa pública.

En su escrito, remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Castelló de la Plana, se reproduce el texto de arrepentimiento que el autor de los insultos difundió en su perfil y en el de la organización de extrema derecha España 2000.

"En su día publiqué en esta red social insultos y graves amenazas de muerte contra el entonces excelentísimo senador, D. Carles Mulet García y contra su familia. Dicha publicación no tiene amparo en ningún derecho o libertad fundamental y, sin embargo, sí daña personalmente y vulnera los derechos del Sr. Mulet y sus familiares. Entiendo que esta manera de proceder no tiene cabida en un estado democrático y rompe las reglas de la convivencia pacífica. Por ello quiero expresar aquí, en esta misma red social, mi arrepentimiento por lo que escribí y pedir públicamente disculpas por ello como manera de reparar el daño moral que infligi al Sr. Mulet y su familia", expresa.

"NO TIENE CABIDA EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO"

Por ello, en el escrito al juez, la representación de Mulet subraya que "entiende que del contenido publicado se infiere que el investigado ha asumido la gravedad de la su actuación, la ilicitud de un comportamiento que no tiene cabida en un estado democrático y ha pedido sinceramente disculpas por ello al señor Mulet y su familia".

Por su parte, Carles Mulet se ha pronunciado en sus perfiles públicos: "Un 'señor' me amenazó gravemente a mí y a mi familia cuando yo era cargo público. El excelente trabajo de la Guardia Civil lo localizó enseguida. Después de un periplo bastante de película, aconsejado por el buen criterio de la mejor abogada, Mónica Oltra, hemos decidido que con una disculpa pública lo dábamos por cerrado", explica Mulet.

Y añade: "Le podían caer por ejemplo dos años y la reparación que yo pidiera. Hemos demostrado que no somos como ellos. Eso le pasa a un cargo del 'establisment' y abre telediarios. No va de punitivismo ni de ojo por ojo, no repara el daño hecho, pero espero que sirva para que el sujeto nunca más lo vuelva a hacer con personas ni públicas ni anónimas, y que sirva de advertencia a otros como él".