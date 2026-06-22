Extinguen el incendio de un camión de residuos en la A-3 a la altura de Xirivella - CPBV

VALÈNCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han extinguido este lunes por la tarde el incendio de un camión de residuos en la autovía A-3, a la altura de la localidad valenciana de Xirivella.

Según informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, el aviso del incendio se ha recibido a las 15.07 horas en el kilómetro 351 de la autovía.

Los bomberos han sofocado las llamas, tras lo que el camión ha quedado completamente calcinado. En la extinción han intervenido una dotación de Paterna con sargento y otra de Catarroja.