Extinguen un incendio en un edificio de viviendas en Benidorm (Alicante) que obligó a evacuar a 25 personas

Archivo - Imagen de archivo de camiones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han extinguido un incendio en un edificio de viviendas en la localidad de Benidorm que obligó a evacuar a 25 personas, quienes tras la extinción regresaron a sus domicilios.

El fuego se ha producido en la calle San Ramón de Benidorm y los bomberos han recibido el aviso sobre las 4.15 horas de la madrugada de este sábado, según ha informado el Consorcio en un comunicado.

El incendio, que se ha originado en el cuadro de luces del edificio, ha obligado a evacuar a 25 personas y una persona ha sido atendida in situ por sanitarios por inhalación de humo.

El fuego se ha dado por controlado sobre las 5.45 horas y la intervención ha finalizado unos minutos después. Por parte de bomberos se han movilizado una bomba urbana pesada con cinco bomberos y un sargento, además de vehículo Jefatura.