Extinguido el incendio que afectaba a una planta de reciclaje de Villena

Incendio en una planta de reciclaje de Villena - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este miércoles en una planta de reciclaje de la localidad alicantina de Villena se ha dado por extinguido a las dos de la madrugada, según ha informado el Consorcio de Bomberos de Alicante.

El fuego se originó sobre las 15.45 horas en la carretera de Caudete y afectó al material depositado en una campa en el exterior del recinto de Villena.

Ante el suceso, el Consorcio movilizó este miércoles una unidad mando jefatura (UMJ), dos bombas urbanas pesadas (BUP), dos bombas nodrizas pesadas (BNP), un sargento, dos cabos y ocho bomberos de los parques de Villena y Benidorm. A la zona también acudió un medio aéreo y la empresa movilizó retroexcavadoras. Se ha extinguido a las dos de la madrugada.