Extinguido el incendio declarado en una zona de cañas de Sax

Imagen aérea del incendio - CONSORCIO

ALICANTE, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se declaró este sábado en una zona de cañas en la localidad alicantina de Sax se ha dado por extinguido este domingo, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias, con los datos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. El fuego se ha inició en una zona de cañas en la calle Rodrigo Triana hacia el río Vinalopó, en Sax.

El fuego obligó a movilizar a cuatro medios aéreos, así como otras cuatro unidades terrestres y una helitransportada de Bomberos Forestales de la Generalitat, cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, una Unidad de Prevención de Incendios y una patrulla de la Policía Local de Sax. Bomberos voluntarios también participaron en las labores de extinción.

Por otro lado, los efectivos del Consorcio de Bomberos de Alicante dieron por controlado, sobre las 21.16 horas del sábado, un incendio declarado pasadas las 17.00 horas en las cercanías de la AP-7, en el kilómetro 733, a la altura de Catral.

Se trataba de un incendio de naturaleza vegetal, en las inmediaciones de la AP-7, en el que estuvieron trabajando para la extinción dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (Crevillent y Retén Itinerante) y medios aéreos (helicóptero JOA).