Extinguido el incendio forestal de Beniarbeig (Alicante)

Imagen del incendio forestal de Beniarbeig (Alicante) - CCE

ALICANTE 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este jueves en el municipio de Beniarbeig (Alicante), en la zona del río Girona, entre la CV-729 y la CV-731, se dio por extinguido a las 22.18 horas, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El fuego se dio por estabilizado a las 17.18 horas de ayer, según el Consorcio Provincial, que fue el que alertó del suceso a las 15.27 horas.

Inicialmente, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat recibió un aviso de incendio de vegetación, pero más tarde se reclasificó como forestal. De acuerdo con la información facilitada por este organismo, alrededor de las 17 horas en la red social X, se movilizaron varios medios aéreos y terrestres.

En concreto, dos unidades terrestres y una helitransportada del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, dos autobombas, tres medios aéreos, tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, una unidad de prevención de incendios y un agente medioambiental. Además, la Policía de la Generalitat también estaba en la zona.