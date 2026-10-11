Extinguido el incendio forestal de Bocairent

Archivo - Vista General de Bocairent (Valencia) - GVA - Archivo

VALÈNCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este domingo por la mañana en la localidad valenciana de Bocairent está extinguido desde las tres de la tarde, según Emergencias de la Generalitat.

Las llamas se han originado a las 11.49 horas en una zona de pinada y han obligado a movilizar a bomberos forestales de la Generalitat y medios tanto de este cuerpo provincial como del Consorcio de Alicante, así como efectivos voluntarios.

Al ser zona limítrofe, el Consorcio de Bomberos de Alicante ha desplazado efectivos en un primer momento, pero posteriormente ya se han retirado. También ha acudido la asociación local de voluntarios ACIF Mariola, Associació Contra Incendis Forestals.

El incendio forestal de Bocairent ha quedado controlado a las 13.42 horas y extinguido a las 15.12. Esto supone que ya no establece material en ignición y perímetro y que no se prevé que el fuego pueda reiniciarse, de acuerdo al Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) de la Generalitat.