Extinguido el incendio forestal declarado este viernes en Serra

Valencia.- Sucesos.- Controlado el incendio forestal declarado este viernes en Serra - GVA

VALÈNCIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado el pasado viernes en Serra (Valencia) se dio anoche por extinguido a las 22.00 horas, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

La Generalitat además estableció la Situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana que con la extinción del incendio --declarado sobre las 17.50 horas del viernes-- también se ha decretado su finalización.

Asimismo, a petición de los dos aviones anfibios del Miteco, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) se autorizó el cierre del tráfico marítimo del Puerto de Sagunto a las 19.30 horas. Media hora después se retiraron los medios anfibios de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y se reabrió el Puerto de Sagunto.