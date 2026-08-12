Extinguido el incendio forestal de Llíria tras un día activo

Declarado un incendio forestal en Lliria - CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

VALÈNCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han dado por extinguido el incendio forestal declarado este pasado martes en el Camí de Morets de Llíria (Valencia), informa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

El fuego se inició a las 17.20 horas y obligó a desalojar algunas viviendas cercanas a las llamas por parte de efectivos de la unidad de Policía adscrita a la Generalitat y de la Guardia Civil.

Posteriormente, el incendio de Llíria quedó estabilizado a las 19.25 horas, tras lo que se ha dado por extinguido a las 16.38 de este miércoles. En los trabajos han participado medios aéreos y terrestres del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y de la Generalitat.