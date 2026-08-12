Extinguido el incendio forestal de Sierra Engarcerán

Incendio forestal de Sierra Engarcerán (Castellón) - CONSORCIO DE BOMBEROS DE CASTELLÓN

CASTELLÓ (EUROPA PRESS)

Los efectivos de bomberos han extinguido en la mañana de este miércoles el incendio forestal de Sierra Engarcerán (Castellón) después de seis días activo, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

El operativo comenzó el viernes por la tarde, cuando se declararon varios fuegos en la provincia a causa de los rayos que cayeron ese día. El incendio de Sierra Engarcerán --que en un principio se declaró en la Vall d'Alba y posteriormente se resituó-- y llevó al Centro de Coordinación de Emergencias a enviar esa noche un mensaje Es-Alert para ordenar el confinamiento de los vecinos de Sierra Engarcerán y movilizó a la UME.

Además, se procedió al desalojo preventivo de algunas masías, se decretó la situación 2 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) y se estableció en Sierra Engarcerán un Puesto de Mando Avanzado (PMA).

Ese sábado por la mañana, y tras una noche de evolución favorable, se rebajó la situación al nivel 1 del PEIF y se trasladó el PMA a Tírig, donde otro incendio centró los esfuerzos del operativo. Ese mismo sábado se dio el fuego por estabilizado y el domingo se logró controlar.