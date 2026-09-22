Extinguido el incendio forestal de Tuéjar

Terreno quemado por el incendio forestal, a 16 de septiembre de 2026, en Tuéjar, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Tuéjar (Valencia) se ha dado por extinguido pasadas las 20.30 horas de este martes, según ha informado Emergencias Comunitat Valenciana en redes sociales.

El fuego se originó la pasada semana y ha permanecido siete días activo. El incendio, en un primer momento, obligó a desplegar la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a la evacuación preventiva de unas 25 personas de una colonia, un camping y una pequeña aldea, que al día siguiente, el pasado miércoles, regresaron a sus hogares. El incendio calcinó más de 800 hectáreas y se inició en una parcela agrícola.

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil, junto con el grupo de investigaciones de la Generalitat, descartaron que factores naturales provocasen el incendio forestal de Tuéjar.