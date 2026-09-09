Extinguido el incendio de El Saler, 13 días después de su inicio

Zonas calcinadas tras el incendio declarado recientemente en El Saler, a 8 de septiembre de 2026, en El Saler, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio de El Saler, originado el pasado 27 de agosto, se ha dado por extinguido durante el mediodía de este miércoles, 9 de septiembre, tras la inspección del perímetro del incendio por parte de los Bomberos de la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento de València.

El fuego obligó a desalojar el pueblo y los campings cercanos de la zona durante un día, si bien se mantuvieron restricciones durante los dos siguientes, como el cierre de la playa y el parque natural mientras que la CV-500 solo se habilitó para vecinos y usuarios del camping durante el primer fin de semana de incendio. El fuego se dio por controlado el 29 de agosto tras calcinar 36 hectáreas de superficie.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza, mantiene abiertas líneas de investigación sobre posibles causas intencionadas del siniestro. En este sentido, la alcaldesa de València, María José Catalá, aseguró que el consistorio "llegará hasta el último rincón para averiguar la causa del incendio".