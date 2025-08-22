Extinguido el incendio de Teresa de Cofrentes que ha calcinado unas 540 hectáreas

Dispositivo de extinción del incendio de Teresa de Cofrentes - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

VALÈNCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han dado por extinguido este viernes el incendio declarado el pasado 13 de agosto en Teresa de Cofrentes, que ha quemado 540 hectaréas de terreno, según informa Emergencias 112CV en su cuenta de X.

En el lugar permanecerá una unidad de bomberos forestales del Consorcio Provincial realizando tareas de vigilancia. El Centro de Coordinación de Emergencias ha finalizado la situación 2 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF).

Los bomberos del Consorcio ya dieron por controlado el lunes el fuego, que se inició el 13 de agosto por un rayo y que obligó a desalojar a unos 15 vecinos de dos pedanías que ya pudieron regresar a sus casas el viernes. La dirección de la emergencia pidió la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que fue desactivada el mismo viernes.

En total, contando los contingentes provinciales, autonómicos y del Gobierno, cerca de 130 efectivos estuvieron combatiendo el incendio en primera línea junto con medios aéreos durante las primeras jornadas.