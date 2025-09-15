La Facultad de Derecho de la UV arranca el curso con un minuto de silencio para denunciar el "genocidio en Palestina" - UV

VALÈNCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Facultat de Dret de la Universitat de València ha iniciado este lunes el curso universitario bajo una "no normalidad" ante el "genocidio Palestino". El equipo decanal de la facultad ha convocado un minuto de silencio en el hall a las 12.00 horas en el que se ha leído un comunicado elaborado por la Red del Tiempo de los Derechos, que aglutina 15 de los principales grupos de investigación en Derechos Humanos en España.

La decana de la Facultat, Clara Viana, ha asegurado que desde la institución académica "no podemos enseñar derecho o investigar como si tal cosa, como si este ataque a la humanidad y al orden internacional no fuese un ataque a nuestros cimientos", ha sostenido, según recoge la institución en un comunicado.

Por eso, ha expresado, "este campus y esta Facultad de Derecho han decidido no mirar hacia otro lado": "No ser cómplices de esta barbarie genocida y de la deshumanización. No podemos formar sin situar nuestras enseñanzas y sus aprendizajes en la época que nos ha tocado vivir".

El equipo directivo de la Facultat de Dret ha denunciado que en solo unos días "se cumplirán dos años desde que el gobierno sionista de Israel inició una de las operaciones militares más terribles contra el pueblo palestino tras los deleznables atentados sufridos en el sur del país, el 7 de octubre, que condenamos".

"Desde entonces, numerosos bombardeos y graves ataques sobre la población civil indefensa han causado más de 60.000 muertos, gran parte de ellas niños y niñas; incontables personas heridas; centenares de miles de desplazados", continúa el comunicado leído este lunes en la UV.

Así, remarcan, "se ha utilizado el hambre como arma de guerra; se han destruido hospitales, escuelas, universidades e infraestructuras necesarias para una vida digna, como los barrios, las viviendas y los negocios. No hay duda de que se están cometiendo crímenes contra la humanidad ante nuestros ojos, como explica la Relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese".

Con este minuto de silencio, además, la Facultat de Dret se une a la iniciativa Dijous per Palestina, un espacio en el Campus de Tarongers y abierto a la participación con el que se reunirán todos los jueves de 14.00 a 15.00 horas en la terraza de la Biblioteca de Gregori Maians.

Durante estos encuentros, las personas asistentes podrán compartir el momento de la comida y reflexionar conjuntamente sobre la situación y los retos actuales. Además, ondeará en el campus una bandera palestina con el objetivo de reivindicar que no se debe "normalizar un genocidio ni mirar hacia otro lado".