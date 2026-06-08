El Fadrí de Castelló estrena iluminación LED en su escalera interior para mejorar la seguridad de visitantes

El Fadrí de Castelló estrena iluminación LED en su escalera interior - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 8 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El Fadrí reabrirá en los próximos días tras la instalación de un nuevo pasamanos con iluminación LED en su escalera interior, una actuación destinada a mejorar la seguridad de los visitantes durante el recorrido museístico por la torre campanario.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha visitado el monumento junto al concejal de Infraestructuras y Servicios Urbanos, Sergio Toledo; la concejala de Cultura, María España; la directora del Museu de la Ciutat de Castelló, Ana Meseguer, y la arquitecta municipal Pilar Albert, para comprobar el resultado de los trabajos realizados.

Carrasco ha destacado que el orgullo de Castelló, el orgullo de ser y sentirse de Castellón, también significa invertir en los símbolos principales. En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento continúa "poniendo en valor y rehabilitando el patrimonio de los castellonenses", después de las actuaciones realizadas recientemente en la ermita de la Magdalena.

La primera edil ha explicado que esta intervención era "muy reivindicada", ya que hasta ahora El Fadrí no contaba con un elemento de apoyo adecuado para la subida ni con iluminación suficiente en el interior de la escalera. "Esta es una pequeña obra, pero no por pequeña es menos importante, porque permite poner en valor el patrimonio de todos los castellonenses, del que nos sentimos muy orgullosos", ha subrayado.

La actuación ha contado con un presupuesto cercano a los 30.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Los trabajos han consistido en la colocación de un pasamanos de 196 metros de longitud con iluminación LED, que acompaña el recorrido de subida y bajada por la escalera de caracol.

La arquitecta municipal, Pilar Albert, ha explicado que la obra "ha sido sencilla" y ha consistido en "iluminar y proteger ante posibles caídas toda la subida y bajada de la escalera de caracol", siempre respetando las características del monumento.

La intervención permite mejorar el tránsito por la escalera interior, que comunica las cinco plantas visitables del edificio. El recorrido cuenta con 192 escalones y presentaba zonas con escasa luz natural debido a la limitada entrada de iluminación exterior.

PRÓXIMA ACTUACIÓN

Carrasco también ha avanzado que esta intervención es solo el principio", ya que el Ayuntamiento tiene proyectadas obras de mayor alcance para actuar sobre los problemas de filtraciones detectados en la cubierta, proteger el chapitel y evitar daños en las campanas.

Estas futuras actuaciones cuentan con un presupuesto estimado de unos 95.000 euros y requerirán la autorización previa de la Conselleria competente en materia de Cultura, al tratarse de un Bien de Interés Cultural. Una vez obtenidos los permisos correspondientes, el Ayuntamiento podrá avanzar en la licitación y posterior ejecución de los trabajos.

Según se ha explicado durante la visita, las filtraciones afectan a la zona de la sala de las campanas y pueden provocar el deterioro de los yugos, además de causar desperfectos en la antigua vivienda del campanero. También está previsto actuar sobre el chapitel de madera y adoptar medidas para evitar el anidamiento de palomas.

La Torre Campanario, conocida popularmente como El Fadrí, es una de las sedes permanentes del Museu de la Ciutat de Castelló y uno de los monumentos más visitados de la ciudad.

El recorrido museístico se realiza a través de sus cinco plantas visitables, comunicadas por una escalera de caracol que recorre el interior del edificio. La torre fue construida a finales del siglo XVI con fábrica de sillería de piedra caliza. Presenta una planta octogonal, cinco cuerpos en altura y un templete de remate.