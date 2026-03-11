La falla municipal coronará sus 27 metros de altura con un piromusical y un mensaje de paz y esperanza

Imagen del montaje de la Falla Municipal 2026 - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El remate de la falla municipal de València, diseñada por José Santaulalia y materializada por su hermano Alejandro Santaeulalia y por Vicente Llácer, coronará sus 27 metros de altura con un espectáculo de luces, sonido y pirotecnia diseñado en exclusiva para la ocasión, así como con un mensaje de paz y esperanza.

Será este jueves 12, a las 21 horas, en la plaza del Ayuntamiento. Una "oportunidad única" de asistir al último levantamiento de grúa de la falla municipal, un espectáculo sin ensayo previo, puesto que se trata del montaje real de la cabeza de Charles Chaplin a manos de Santaeulalia y Llácer y en estrecha colaboración con todos los miembros de su equipo, avanza el consistorio.

Cuando se remate la gran pieza central y se consiga la imagen icónica que dibujó y diseñó sobre el papel José Santaeulalia, Pirotecnia Alpujarreña disparará un espectáculo piromusical que será un llamamiento multicolor a la paz con la voz de Montserrat Caballé y el tema 'March with me', una canción de Vangelis que habla sobre la paz y la libertad. El título de la canción elegida es un juego de palabras, ya que se traduce como "marcha conmigo" y también como "marzo conmigo".

Pirotecnia Alpujarreña, cuarta generación de esta empresa de Ugíjar (Granada), disparará 39,98 kilos de pólvora en 224 segundos, aproximadamente. La empresa andaluza lanzará detonaciones a modo de proyectiles y generará una atmósfera inquietante que transportará a los espectadores al universo fílmico en el que se inspira el 'ninot' principal de la falla.

La música será el hilo conductor que acompañará el vuelo de la última pieza, acompañada por dos grandes cañones de luz. El blanco y negro de la falla se transformará en color y de la falla saldrán flores y mariposas sobre el cuerpo y la cara del joven soldado que remata la falla municipal.

"Contábamos con una propuesta muy actual y queríamos lanzar un mensaje de esperanza al mundo cuando diseñamos la falla, pero jamás pensamos que acabaríamos plantándola en medio de un conflicto bélico de escala mundial así. Es una triste coincidencia y por eso el mensaje de paz y amor que transmite la falla tiene hoy una fuerza multiplicadora que no tenía hace unos meses y, por ello, es muy necesario que esta imagen se haga viral y tenga un gran alcance. No es promoción de la fiesta fallera, es promoción de valores, que no se nos olvide que, por encima de todo, somos seres humanos", manifiestan Santaeulalia y Llácer.

EXPLOSIÓN MULTICOLOR

Según los artistas falleros, quienes se acerquen a la plaza comprobarán cómo la detonación de metafóricos proyectiles bélicos "dan la bienvenida a un entorno hostil que pronto dejará de serlo". Tras el vuelo de la cabeza del soldado universal, "la poesía inundará la plaza y dará paso a una explosión multicolor", un acontecimiento que pone en valor a los artistas y al equipo humano que conforman los talleres que estos días plantan fallas en cada cruce de calles y plazas: "Queremos elevar artísticamente este momento del remate de la falla y hacerlo único y visualmente atractivo".

Por su parte, el concejal de Fallas y presidente de Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, recuerda que "oficialmente, la falla municipal se acabará de plantar la noche del 15 de marzo, la Nit de la Plantà, ya que su superficie es de 225 metros cuadrados y tiene una base cargada de mensajes e incluso de partes de la falla que se podrán intervenir artísticamente por la ciudadanía y por las personas visitantes". "Y vengan a ver el remate de la falla en directo porque será algo único", añade.