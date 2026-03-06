Las fallas buscan el "efecto wow" con iluminaciones que unen tradición, tecnología y sostenibilidad

Imagen del encendido de luces en Fallas - ROBERSOLSONA

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fallas de València viven este viernes los actos de encendido de luces en el que las cuatro comisiones que integran este año la máxima categoría --Cuba-Puerto Rico; Sueca-Literat Azorín; Cuba- Literat Azorín y Malva-Rosa-Antoni Ponz-Cavite-- realizan un despliegue de destellos, color, innovación y diseño para 'iluminar' la fiesta.

'Showllum' es el proyecto número 54 de la comisión Cuba-Puerto Rico, un lema que fusiona dos conceptos representativos --los showroom (Ximénez Group), y la Falla de la Llum-- y que cuenta con "las últimas tecnologías". Todo ello, destacan los responsables del montaje, "sin perder de vista ciertos conceptos de identidad" como la "elegancia, tradición, origen y atemporalidad". Asimismo, el espectáculo cumple los criterios de "sostenibilidad, eficiencia, innovación y seguridad"

La falla asegura que busca el "efecto wow" y, para ello, utiliza dos motivos en toda la demarcación, como son el Bordado/Peineta, y Manteleta, que combinarán con dos colores, el warm white y cold white, como homenaje a los dos colores iniciales de la incandescencia y de las primeras instalaciones Led.

Entre otros elementos, se ofrece una portada de entrada a la Falla por la calle Sueca modelo 'Bordados y Manteletas' de 15 metros de altura y 18 metros lineales de anchura en forma de chaflán, con cuatro pilares estructurales de sustento iluminado con 30.924 tecnología Led "de última generación".

El público también puede admirar 17 arcos especiales de Led complementados con cortinas de luces cruzadas con glitter inspirados en las manteletas del traje de fallera. El conjunto formado por los arcos y cortinas de leds de la Calle Puerto Rico y Cuba se iluminará con 229.920 puntos de luz. El total de la potencia de la iluminación decorativa alcanza los 39.5 Kw y hay más de 405.00 unidades de puntos Led.

Por su parte, Sueca-Literato ha elegido el lema 'El Salón de los Sueños', que conjuga "innovación, diseño y sostenibilidad". Para la comisión, este proyecto "marca un antes y un después", ya que presenta Biobacklight, "nuestro nuevo material de iluminación, fabricado con un 80% de material reciclado".

De este modo, "tradición e innovación se encuentran en un alumbrado pensado para emocionar, sorprender y demostrar que el futuro de las Fallas también se construye desde el compromiso con el medio ambiente".

'La Llum del trànsit' es el leitmotiv de la decoración de Cuba-Literato Azorín, que cuenta con 189.890 luces led, 42.690 de ellas para la portada, formas curvas y orgánicas y arcos que también incluyen destellos de colores.

"CAMINAR BAJO UN CIELO DE JOYAS"

Ya fuera del barrio de Russafa, Malva-Rosa-Antoni Ponz-Cavite presenta 'La joya de Valencia', con una portada monumental de más de 15 metros de altura, "la última tecnología Led Píxel y una galería de 140 metros" para recrear la sensación de "caminar bajo un cielo de joyas".

Además, el sábado estrenará el espectáculo conjunto de luz y sonido: una "experiencia de más de siete minutos con música épica, pop y un final electrónico trepidante".