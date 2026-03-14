Las fallas emergen en una 'plantà' que llama a la paz con ingenio, sátira y color

Imagen de una falla en València - ROBERSOLSONA

VALÈNCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los monumentos falleros emergen, como cada mes de marzo, en las calles de València con una 'plantà' que en 2026 no es ajena al complicado contexto político mundial y refleja un llamamiento a la paz en muchos de los monumentos.

Las comisiones falleras de todas las categorías se vuelcan estos días en dar los últimos retoques a sus propuestas antes de la visita del jurado.

En este museo al aire libre en el que se transforma la ciudad, destacan los monumentos de mayor tamaño y presupuesto pertenecientes a las nueve comisiones de la Sección Especial, la máxima categoría, que mantiene su composición con Convento Jerusalén-Matemático Marzal --ganadora del Primer Premio el pasado año--; Exposición-Micer Mascó; Plaza del Pilar; Na Jordana; L'Antiga de Campanar; Sueca-Literato Azorín; Cuba-Literato Azorín; Almirante Cadarso-Conde de Altea y Reino de Valencia-Duque de Calabria.

Convento Jerusalén-Matemático Marzal busca revalidar su título este año como la mejor falla de València con 'Redimonis', un monumento de David Sánchez Llongo. Juan José Ramos, responsable de protocolo y organización de esta comisión, ha explicado que la obra, con un presupuesto de 260.000 euros, "simboliza por cuánto venderías tu alma". "Para representarla mejor, por las noches vamos a hacer un espectáculo de luces, con dos farolillos, por donde entrarán las almas de las personas", ha recalcado.

Asimismo, Ramos ha afianzado la intención de pugnar de nuevo por el máximo galardón: "Nosotros somos una falla que apuesta mucho por el monumento y siempre vamos a por el primero", ha aseverado, al tiempo que ha expresado que esperan "muchos visitantes", ya que las fiestas, "siendo Patrimonio Inmaterial de la Unesco, tienen mucho tirón".

Por su parte, Plaza del Pilar, presenta una falla bajo el lema 'La Nit' (La Noche), diseñada por Paco Torres, quien lleva trabajando con ellos nueve años y que recientemente ha anunciado que se toma un descanso y no plantará en València a partir del próximo año. Emilio Polo, su vicepresidente, ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que es "muy especial" trabajar junto a Torres, aunque se ha mostrado comprensivo con el hecho de que el artista quiera "descansar por un tiempo".

"La falla tiene dos figuras principales, una de ellas es Nix, la diosa griega de la noche y la otra es Morfeo, dios del sueño", ha indicado Polo. Con la fusión de la noche y el sueño, se pretende demostrar su parte "siniestra" con figuras como Drácula y sus características "bonitas" a través de, por ejemplo, las constelaciones. Asimismo, la obra guarda ciertos rincones para la crítica, con elementos referentes a la crisis de la vivienda y la situación política internacional.

Por su parte, Na Jordana dedica su falla a las 'Passions a la deriva', bajo la dirección de Mario Gual por sexto año consecutivo. Pepe Castillo, miembro de la comisión, ha subrayado que este año la obra "está muy cuidada de color, con elementos como Neptuno, una pareja de novios en el medio o piratas". "Hay que tener ingenio y gracia y nuestro punto fuerte este año es el color", ha especificado.

Castillo remarca que "realmente ahora no te puedes hacer una idea de lo que es" hasta que se finalice la instalación. En referencia a las expectativas de esta edición, ha expuesto que el conflicto bélico vigente no ha favorecido a las fiestas, aunque considera que los hoteles estarán llenos "como todos los años, y esto es "motivo de alegría".

"Nosotros necesitamos más apoyo de las instituciones para que esto vaya a mejor, porque somos unos pocos entusiastas que hacemos todo por bien de la fiesta y a cambio de nada", ha comentado.

Fuera de la categoría Especial, la falla Plaza de la Reina-San Vicente, del artista Manuel Algarra, se une al carácter antibelicista que predomina este ejercicio. Así, rememora la paz firmada en 1876 que puso fin a la Tercera Guerra Carlista. Con el nombre de 'Un bes per la pau' (Un beso por la paz), evoca el amor inalcanzable que la mayoría ha tenido alguna vez en su vida. La pieza retrata a Eirene, diosa griega de la paz, y Shalom, que simboliza el bienestar, a punto de darse un beso.

Así lo ha explicado Alejandro Algarra, hermano del autor y colaborador en su taller: "Esta pieza hace una crítica a la necesidad de que el planeta unifique esos dos lados que se están polarizando, el de la guerra en contra del amor". En referencia a la paloma de la paz en la cima del monumento, ha subrayado que representa "una gran crítica a nivel político", pero ha destacado que aún faltan por montar las piezas que van en la base y que dan mayor sentido al trabajo.

"A nivel de presupuesto, nuestra falla no está de las primeras, ya que no llega a los 30.000 euros", ha matizado Algarra, que agrega: "Mi hermano trabaja por vocación y no va directamente a por el Primer Premio, que si lo gana genial, pero él lo que quiere es que al público le guste y que sea una de las más fotografiadas de València como el año pasado".

También muy conectada a la actualidad está 'Indiotades', el monumento de Mercado Central, con un presupuesto de 57.000 euros, en la categoría de plata. Críticas al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y al ex jefe del Consell Carlos Mazón aparecen en el monumento grande.

José Vicente Archer, presidente de la falla, ha dicho que "están muy contentos" con su artista, Palacio i Serra, con quien además llevan años trabajando. "La obra está separada por tribus, con una clara crítica y sátira hacia la actualidad política", ha resaltado.