Las Fallas de Gandia generan un impacto de más de 40 millones de euros y 377 empleos, según la UV

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Fallas de Gandia (Valencia) generan un impacto económico total de 40,38 millones de euros, aportan 14,85 millones de euros al PIB y sostienen 377 empleos equivalentes a tiempo completo, según el Estudio de impacto económico y social de las Fallas de Gandia elaborado por la Cátedra de Pensamiento Territorial Joan Noguera de la Universitat de València (UV), en colaboración con la Junta Local Fallera de Gandia.

El informe, basado en la metodología científica de análisis Input-Output y en encuestas a falleros, comisiones, residentes y visitantes, confirma que "las Fallas no son solo una manifestación cultural y patrimonial, sino también uno de los principales motores económicos de la ciudad", ha destacado la UV en un comunicado.

El estudio pone de relieve que por cada 100.000 euros de gasto del Ayuntamiento de Gandia, la fiesta genera 5,8 millones de euros en facturación empresarial, 2,1 millones de euros de PIB y 54 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

De los más de 40 millones de euros de impacto total, casi el 70% procede de efectos indirectos e inducidos, lo que, según el consistorio, "demuestra la capacidad tractora de las Fallas sobre el conjunto del sistema productivo valenciano". La expansión de la demanda final se estima en 12,4 millones de euros de gasto directo, que se multiplica a lo largo de la cadena de valor.

LOS FALLEROS, PRINCIPALES GENERADORES DE IMPACTO

Los falleros y falleras concentran cerca del 50% del impacto total, con más de 19,7 millones de euros en facturación, seguidos por las comisiones falleras (10,1 millones) y por el conjunto de visitantes y residentes, que aportan más del 20% del impacto económico total.

El estudio destaca que el sector servicios concentra más del 80% del impacto en PIB y el 75% del empleo generado, especialmente en comercio, hostelería, actividades culturales y creativas, servicios profesionales y actividades inmobiliarias. La industria también se beneficia con un 12,3% del impacto en valor añadido y un 18% del empleo.

Además del impacto económico, el informe subraya el valor social y territorial de las Fallas de Gandia como espacio de identidad colectiva, cohesión social y dinamización comunitaria, alineado con los principios de desarrollo local sostenible que promueve la Cátedra Joan Noguera.

RECONOCIMIENTO AL TRABAJO FALLERO

El presidente de la Federación de Fallas de Gandia, Francisco Martínez, ha destacado que las Fallas son una actividad cultural que genera economía, ocupación y ciudad durante todo el año. Martínez ha subrayado también el papel clave de las comisiones falleras, que con su esfuerzo colectivo sostienen un modelo festivo que beneficia el conjunto de Gandia y refuerza el tejido social y asociativo.

Por su parte, el director del estudio y de la Cátedra Joan Noguera, Adrián Ferrandis, ha señalado que las Fallas de Gandia constituyen un claro ejemplo de cómo una fiesta de raíz popular puede actuar como palanca de desarrollo local, con impactos que transcienden el ámbito económico. Según Ferrandis, el estudio evidencia que la cultura, cuando se gestiona con visión estratégica, es capaz de generar cohesión social, identidad colectiva y actividad económica sostenible en el territorio.

El estudio ha sido dirigido por Adrián Ferrandis Martínez, con la coordinación de José Vicente Sánchez Cabrera, y la participación de un equipo multidisciplinar de la Universitat de València especializado en economía, geografía y turismo.

El concejal delegado de Fallas del Ayuntamiento de Gandia, Adrià Vila, ha valorado que el estudio aporta "certezas" y herramientas útiles para la toma de decisiones en torno a la fiesta fallera. Según ha explicado el consistorio en un comunicado, Vila ha subrayado que el informe demuestra que "las Fallas, además de ser una expresión cultural y una tradición profundamente arraigada en la ciudad, son un importantísimo motor económico para Gandia".

"Los datos confirman que apostar por las Fallas es apostar por la cultura, la cohesión social y el desarrollo económico de Gandía", ha concluido Adrià Vila.