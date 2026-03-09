Las Fallas de València protagonizan cinco millones de cupones de la ONCE para el sorteo del 19 de marzo - ONCE

VALÈNCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fallas de València protagonizan cinco millones de cupones de la ONCE para el sorteo del 19 de marzo, día de San José. La alcaldesa María José Catalá y las falleras mayores de 2026, Carmen Prades y Marta Mercader, han presidido este lunes la tradicional presentación del cupón que cada año la organización dedica a las fiestas josefinas.

Una llamarada de fuego anaranjado sobre fondo rojo llena este año la imagen gráfica del cupón diario, que pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros) y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.

María José Catalá ha subrayado que los cupones de la ONCE "tienen un valor muy especial; son un pequeño gesto con un gran impacto en la vida de decenas de miles de personas". "El cupón fallero es un símbolo del compromiso que compartimos la ONCE y el Ayuntamiento de València por una ciudad más inclusiva, sin barreras y cada vez más justa", ha señalado la alcaldesa.

"Las Fallas son la mayor y más universal expresión colectiva de nuestra cultura y de nuestra identidad y esto las convierte también en un vector fundamental para seguir dando pasos en ese camino", ha añadido.

Al acto, también han asistido el director general de la ONCE, Ángel Sánchez Cánovas; el presidente del Consejo Territorial, Enrique Llin; el delegado de la entidad social en la Comunitat Valenciana, José Manuel Pichel; el concejal de Fallas, Santiago Ballester; autoridades autonómicas así como personal directivo del Ayuntamiento, concejales de los grupos políticos de la corporación municipal y otros representantes del mundo de las fallas.

La alcaldesa ha resaltado que hace dos años pusieron en marcha, desde la Dirección General de Discapacidad del Ayuntamiento, "una iniciativa muy importante: los QR inclusivos en las fallas". Se trata de códigos que permiten a cualquier persona acceder a la información de las fallas -su historia, su explicación y su sátira-, en distintos sistemas de comunicación accesibles: lengua de signos, lectura fácil, pictogramas en valenciano y castellano, y audiodescripción, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Catalá ha afirmado que en 2026 un total de 116 fallas de València cuentan ya con esta herramienta "sencilla pero muy poderosa para mejorar la accesibilidad a la información y a la comunicación". "Es decir, en dos años hemos conseguido que una de cada tres fallas de la ciudad ya sea inclusiva", ha sostenido.

El destino de los recursos generados por la comercialización de los productos de la ONCE es íntegramente dedicado a los fines sociales de la organización, que da cobertura global a más de 70.000 personas afiladas.

El acto de presentación del cupón fallero se ha cerrado con la interpretación musical de Serafín Zubiri, al piano, y de Catiana, la cantante valenciana que representó a España en Eurovisión para personas con discapacidad visual.