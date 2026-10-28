Fallece el conductor de un camión en un accidente en la AP-7 en Xeresa

Imagen de la intervención de los bomberos en Xeresa- CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión, un hombre de 44 años, ha fallecido este miércoles en un accidente registrado en la AP-7 en el término municipal de Xeresa (Valencia), según han informado el Consorcio Provincial de Bomberos y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Hasta ellugar de los hechos se han movilizado dos dotaciones de los parques de Cullera y Gandia, con el sargento de Gandia, tras recibir el aviso del accidente a las 7.48 horas.

En el accidente se ha visto implicado un tráiler que se ha salido de la vía y ha caído por un terraplén. El conductor ha quedado atrapado y ha fallecido en el lugar de los hechos.

Los efectivos desplazados han realizado tareas de excarcelación y han concluido el servicio hacia las 9.03 horas. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias ha recibido el aviso del vuelco del camión a las 7:45 horas.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento de un hombre, de 44 años, según el CICU.